مخالفات بالجملة .. الصحة : تغلق عيادات «كاتي فاميلي» غير المرخصة بمدينة نصر وتضبط منتحلة صفة طبيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق عيادات «كاتي فاميلي» غير المرخصة الكائنة بشارع الشيخ أحمد الصاوي من مكرم عبيد بمدينة نصر في محافظة القاهرة، وضبط سيدة منتحلة صفة طبيب جلدية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان التزامها بالاشتراطات القانونية المنظمة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه فور رصد إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لحقن الفيلر والبوتكس في إحدى العيادات، قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة بالمرور على المنشأة، وتبين أنها تعمل دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لإنشاء وتشغيل المنشآت الطبية الخاصة، فضلاً عن غياب عقد التخلص الآمن من النفايات الطبية.

منتحلة صفة طبيب جلدية

كما تبين قيام سيدة باستقبال المترددين منتحلة صفة طبيب جلدية وإجراء حقن تجميل باستخدام مستحضرات الفيلر والبوتكس، وهي إجراءات طبية لا يجوز تنفيذها إلا بواسطة طبيب متخصص ومرخص له بمزاولة المهنة، فتم ضبطها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، مع ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير ومحظور تداولها وتحريزها بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والمشرف على الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إثبات جميع المخالفات بمحضر إثبات الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات للتأكد من حصولها والقائمين عليها على التراخيص اللازمة بما يحفظ صحة المواطنين وسلامتهم.

وتهيب الوزارة بالمواطنين ضرورة التأكد من ترخيص المنشآت الطبية قبل التعامل معها، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، والإبلاغ عن أي منشآت أو ممارسات طبية مخالفة عبر القنوات الرسمية للوزارة.