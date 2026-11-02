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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى إمبابة العام ويتابع حملة التطعيم ضد الحصبة

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى إمبابة العام
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى إمبابة العام
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان زيارة ميدانية إلى مستشفى إمبابة العام بمحافظة الجيزة لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاطمئنان على توافر المستلزمات والأدوية اللازمة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية والحرص على ضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن نائب الوزير تفقد قسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من انتظام العمل واطمأن على الحالات المرضية المترددة ومتابعة أوقات انتظار المرضى لحين حصولهم على الخدمة الطبية، كما تفقد غرفة الإنعاش القلبي الرئوي وراجع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم المختلفة اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وحدة الرعاية المركزة 

وشملت الجولة تفقد وحدة الرعاية المركزة للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، ووحدة الغسيل الكلوي حيث تحدث مع عدد من المرضى للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وخلال الجولة استمع نائب الوزير إلى شكوى أحد المواطنين بشأن عدم حصول شقيقه على الخدمة الطبية المطلوبة، فتوجه على الفور لمتابعة الحالة بنفسه واطلع على نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية الخاصة بالمريض، ووجّه بعرضه على الأطباء المختصين وفقًا لحالته الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية مع التأكيد على تقديم الخدمة العلاجية اللازمة دون تأخير.

وفي سياق متصل شارك نائب وزير الصحة والسكان في الاجتماع المسائي لمتابعة الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بمحافظة الجيزة، حيث جرى استعراض المستهدفات ومعدلات التغطية التطعيمية التي بلغت تطعيم 1402239 مواطنًا بنسبة تغطية 72% من إجمالي المستهدف بالمحافظة، كما تم متابعة الموقف التنفيذي للحملة والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الفرق الطبية وآليات التعامل معها.

وتابع توافر الفرق الطبية المشاركة وانتشارها بمواقع تقديم الخدمة والإجراءات المتخذة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، مع التأكيد على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر بين الفرق الإشرافية والتنفيذية وتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل بما يضمن تحقيق المستهدفات والوصول إلى أعلى معدلات التغطية التطعيمية.

وزير الصحة والسكان الخدمة الطبية المطلوبة انتظار المرضى مستشفى إمبابة العام حملة التطعيم الحصبة الألمانية المستلزمات والأدوية الإنعاش القلبي الرئوي

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