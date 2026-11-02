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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر.. غياب ثلاثي حراسة المرمى

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة وادي دجلة، المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، للموسم الكروي 2026/2027.

وشهدت قائمة الزمالك تواجد عدد من العناصر الأساسية والشابة، في مقدمتهم ناصر منسي وشيكو بانزا، إلى جانب مصطفى الزناري وأحمد الجفالي وأحمد حسام وآدم كايد، في إطار استعدادات الفريق لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية.

وضمت القائمة أيضًا كلًا من محمد ونيس ومعاذ محمد وعمرو يسري وزياد مدحت وأحمد حسن وأحمد إبراهيم وياسين موسى ومحمد إبراهيم وأحمد ربيع وأحمد الخضري ومحمد فرج.

استبعاد عواد وصبحي ومهدي سليمان من قائمة الزمالك

وفي المقابل، قرر الجهاز الفني للقلعة البيضاء استبعاد الثلاثي مهدي سليمان ومحمد عواد ومحمد صبحي من قائمة المباراة، مع الاعتماد على الثنائي الشاب محمود الشناوي وعمر عبد العزيز في مركز حراسة المرمى، ليحصل اللاعبان على فرصة التواجد ضمن اختيارات الفريق خلال المواجهة المقبلة.

ويسعى الزمالك إلى الظهور بشكل قوي أمام وادي دجلة، وحصد النقاط الثلاث، خاصة أن مباريات دور المجموعات تمثل أهمية كبيرة في تحديد الفرق المتأهلة إلى الأدوار المقبلة من بطولة كأس عاصمة مصر.

أحمد جمال حكمًا لمباراة الزمالك ووادي دجلة

وعلى صعيد التحكيم، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الزمالك ووادي دجلة إلى الحكم أحمد جمال، ويعاونه أحمد لطفي حكمًا مساعدًا أول، وسيد أبو خاطر حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى مبروك نبيل مهمة الحكم الرابع.

كما يتواجد عمرو السيد حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه محمد الدسوقي في مهمة الحكم المساعد لتقنية الفيديو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

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