ترامب: أحاول العثور على شخص للتفاوض معه في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يحاول العثور على شخصية إيرانية للتفاوض معها، في ظل التطورات المتصاعدة بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد يرغب في تولي منصب الرئاسة في إيران، وفق تصريحاته الأخيرة.

وأجرى ترامب محادثات هاتفية وصفت بـ"الصريحة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلالها وضع المفاوضات الأمريكية مع إيران، وتوقيت العودة المحتملة إلى العمليات القتالية، وذلك حسبما نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصدرين؛ أحدهما إسرائيلي والآخر أمريكي.

وقال المصدران إن نتنياهو يضغط على ترامب لشن ضربة ضد إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد غد الثلاثاء. لكن ترامب يفضل، في الوقت الراهن، منح المفاوضات فرصة لتأخذ مجراها؛ وهي استراتيجية تثير قلق نتنياهو.

وبحسب أكسيوس فقد وصف المصدر الإسرائيلي المكالمة بأنها كانت "قاسية"، بينما وصفها المصدر الأمريكي بأنها كانت "مباشرة".

ورفض كل من البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على الأمر، وفقا للتقرير الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن ترامب ينتهج مسارين متوازيين؛ فهو يسعى للتوصل إلى اتفاق لاستئناف محادثات السلام، بينما يستعد في الوقت ذاته لاحتمالية استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق عقب انتخابات التجديد النصفي.