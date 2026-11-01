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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والد لامين يامال يكشف اسم نجله الحقيقي ويوجه رسالة قوية لمنتقديه

يامال
يامال
إسراء أشرف

كشف منير نصرائوي، والد لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن تفاصيل تتعلق بالاسم العائلي لنجله، موضحًا أن «يامال» ليس اسم العائلة، وإنما يحمل اللاعب اسم «نصرائوي إيبانا».

وأوضح والد نجم برشلونة، في تصريحات صحفية، أن الاسم الكامل لنجله هو لامين يامال، لكن اسم العائلة الحقيقي هو نصرائوي إيبانا، مطالبًا بعدم الخلط بين الاسمين وفهم الأمر بشكل صحيح.

كما حرص نصرائوي على التأكيد أن دعمه لنجله مستمر في مختلف الظروف، سواء خلال فترات التألق أو عند مواجهة الصعوبات، موجهًا إليه رسالة تحمل معاني المساندة والثقة.

ولم تخلُ تصريحاته من نبرة التحدي، إذ شدد على ثقته الكبيرة في قدرات نجله، قائلًا إن أحدًا لن يتمكن من الوصول إلى القمة طالما أن لامين يامال لا يزال موجودًا داخل الملعب.

وكان لامين يامال قد حصد مؤخرًا جائزة أفضل لاعب شاب في العالم المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول»، ليواصل حصد التقدير عن المستويات التي يقدمها مع برشلونة.

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