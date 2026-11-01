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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر مساء الأحد.. عيار 21 يتراجع إلى 6140 جنيهًا

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد الأول من نوفمبر 2026، مقارنة بمستوياتها في التعاملات الصباحية.

إذ سجل عيار 21، الأكثر تداولًا وطلبًا بين المصريين، نحو 6140 جنيهًا للجرام عند البيع، بعدما افتتح تعاملات اليوم عند 6160 جنيهًا، بانخفاض قدره 20 جنيهًا.

 

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، 7015 جنيهًا للبيع، مقابل 6950 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 6140 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 6080 جنيهًا، بفارق 60 جنيهًا بين السعرين. ويظل هذا العيار الخيار الأول للمقبلين على شراء الذهب في مصر، سواء للزينة أو للادخار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل عيار 18 نحو 5265 جنيهًا للجرام عند البيع، وبلغ سعر شرائه 5210 جنيهات، وهو من الأعيرة المفضلة في المشغولات الذهبية والدبل لانخفاض سعره نسبيًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4095 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 4055 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، 49120 جنيهًا للبيع، مقابل 48640 جنيهًا للشراء. ويُعد الجنيه الذهب وعاءً ادخاريًا مفضلًا لدى كثير من المصريين لسهولة بيعه وإعادة تداوله.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر والعالم

 سجلت الأوقية في مصر نحو  218260 جنيهًا للبيع و216125 جنيهًا للشراء.

على صعيد الأسعار العالمية، بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 3875.36 دولارًا، سعر أخر تداولات البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي قبل العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الدولار في سوق الصاغة والبنوك

ويرتبط سعر الذهب محليًا بحركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، وسجل دولار الصاغة نحو 56.32 جنيه، مقابل 55.79 جنيه في البنوك.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر ذهب الصاغة سعر الذهب بدون مصنعية

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