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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص| الأهلي يعيد حساباته الدفاعية قبل الميركاتو الشتوي.. كالوشا يتصدر المرشحين وشرقية يتراجع

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

بدأت إدارة الكرة بالنادي الأهلي إعادة ترتيب قائمة المدافعين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة لتعزيز مركز قلب الدفاع، وتوفير عناصر جديدة قادرة على دعم الخط الخلفي خلال النصف الثاني من الموسم.

تأتي تحركات إدارة الأهلي في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة المقاولون العرب، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب مختار التتش، على أن يعلن عموتة عقب نهايته قائمة اللاعبين المختارين لخوض المباراة، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء.

كالوشا يتقدم قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي

وعلى صعيد ملف الانتقالات، كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «صدي البلد»، عن حدوث تغييرات في ترتيب المدافعين المطروحين على طاولة إدارة الكرة لتدعيم مركز قلب الدفاع خلال الميركاتو الشتوي.

وأشار المصدر إلى تراجع فرص محمد شرقية، مدافع مودرن سبورت، بعدما كان ضمن الأسماء المتقدمة في حسابات النادي خلال الفترة الماضية.

في المقابل، تصدر أحمد خليل كالوشا، مدافع إنبي، قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي، وجاء بعده مصطفى إبراهيم، مدافع الاتحاد السكندري، ثم إبراهيم سامي، مدافع القناة، إلى جانب محمد حسين، مدافع زد.

وتعكس هذه التغييرات توجه إدارة الكرة نحو إعادة تقييم الخيارات المتاحة، قبل تحديد الاسم الأنسب وبدء التحركات الرسمية للتعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

رحيل أحد ثنائي الأهلي المغربي شرط لضم أشرف عبادة

وفيما يتعلق بالمدافع الجزائري أشرف بن عبادة، أوضح المصدر أن اللاعب لا يزال ضمن حسابات الأهلي لتدعيم الخط الخلفي، لكن إتمام التعاقد معه يتوقف على رحيل أحد الثنائي المغربي رضا سليم أو أشرف داري، من أجل توفير مكان شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب.

ويظل عبادة أحد الخيارات المطروحة أمام إدارة الكرة، إلى جانب الأسماء المحلية المرشحة، في انتظار حسم موقف الثنائي المغربي خلال الفترة المقبلة.

التوقف الدولي يحسم القائمة النهائية لصفقات الأهلي

ومن المنتظر أن تشهد فترة التوقف الدولي المقبلة حسم القائمة النهائية للمدافعين المستهدفين، وفقًا لما أكده المصدر، تمهيدًا لبدء المفاوضات واختيار اللاعب الذي سيحصل على ثقة إدارة الكرة والجهاز الفني لتدعيم صفوف الأهلي في النصف الثاني من الموسم.

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