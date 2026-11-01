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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فرصة عمل بالخارج.. القبض على المتهم بالنصب على شخص في كفر الشيخ

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من آخر لقيامه بالنصب عليه والتحصل منه على مبلغ مالى منه مقابل تسفيره وإيهامه بتوفير فرصة عمل له بالخارج بكفر الشيخ.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ) وبسؤاله أقر بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والتحصل منه على مبلغ مالى مقابل تسفيره للخارج وإيهامه بتوفير فرصة عمل له إلا أنه عقب وصوله للخارج فوجئ بعدم توافر فرصة العمل المتفق عليها فقرر العودة للبلاد.

 أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية النصب فرصة عمل

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