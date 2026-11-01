انخفاض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام تعاملات اليوم

أ ش أ

انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 83.22 نقطة ليصل إلى 9838.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.1 مليار ريال.

وأظهرت بيانات الجلسة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس)، أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 197 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 44 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 220 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 161.75 نقطة ليصل إلى 21636.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.