عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء غد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

ياسين مرعي، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، أكرم توفيق، أشرف بن شرقي، عمر معوض، محمد مجدي أفشة، علي محمود، كريم فؤاد، محمد هاني، مصطفى شوبير، محمد رأفت، حمزة علاء، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله، محمود صلاح.