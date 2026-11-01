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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القناة يوقف ناشئي الأهلي.. تعادلا سلبيا في دوري الجمهورية للشباب

أهلي 2007
أهلي 2007
حسام الحارتي

تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 سلبيًّا، خارج ملعبه، مع القناة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الجمهورية للشباب.

وبهذا التعادل رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 20 نقطة، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، حيث فاز على طلائع الجيش 4 - 2، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وعلى بترول أسيوط 2 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع الجونة 2 - 2، وفاز على البنك الأهلي 3 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 1، وتعادل مع القناة 0 - 0، مسجلًا 16 هدفًا، مقابل 6 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلًّا من الألماني ماركوس أوربان مديرًا فنيًّا، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري للفريق، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

النادي الأهلي الأهلي دوري الجمهورية للشباب الزمالك أهلي 2007

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