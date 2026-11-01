القناة يوقف ناشئي الأهلي.. تعادلا سلبيا في دوري الجمهورية للشباب

تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 سلبيًّا، خارج ملعبه، مع القناة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الجمهورية للشباب.

وبهذا التعادل رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 20 نقطة، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، حيث فاز على طلائع الجيش 4 - 2، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وعلى بترول أسيوط 2 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع الجونة 2 - 2، وفاز على البنك الأهلي 3 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 1، وتعادل مع القناة 0 - 0، مسجلًا 16 هدفًا، مقابل 6 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلًّا من الألماني ماركوس أوربان مديرًا فنيًّا، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري للفريق، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.