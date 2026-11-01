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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يوجه بتحويل مخرجات "منتدى التعدين" إلى مشروعات استثمارية ملموسة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات قطاع التعدين ومخرجات "منتدى مصر للتعدين".

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مواصلة العمل على تطوير قطاع التعدين، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مستجدات أنشطة قطاع التعدين، والجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية الوزارة لتطوير هذا القطاع، من خلال العمل على تهيئة مناخ الاستثمار، وتحديث الأطر التنظيمية، وكذا تيسير إجراءات التراخيص، فضلًا عن تعزيز أعمال البحث والاستكشاف، وتشجيع إقامة المشروعات التي تستهدف تصنيع الخامات المعدنية محليًا بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية.

كما تناول اللقاء متابعة مخرجات منتدى مصر للتعدين، وما أتاحه من فرص لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمؤسسات المتخصصة، واستعراض ما تم التوصل إليه من تفاهمات ومباحثات بشأن فرص الاستثمار المتاحة في مختلف أنشطة التعدين، فضلًا عن متابعة آليات تحويل ما شهده المنتدى من اهتمام استثماري إلى مشروعات فعلية تسهم في زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق الأنشطة التعدينية في مصر.

وفي هذا السياق، تم التأكيد -خلال اللقاء- على أهمية البناء على نتائج المنتدى، ومواصلة التواصل مع الشركات والمستثمرين المشاركين، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يعزز تنافسية قطاع التعدين المصري، ويرسخ مكانة مصر باعتبارها وجهة جاذبة للاستثمار في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بضرورة مواصلة وتعزيز التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ مستهدفات تطوير قطاع التعدين، والعمل على ترجمة الفرص الاستثمارية والتوصيات التي أسفر عنها منتدى مصر للتعدين إلى خطوات تنفيذية ومشروعات ملموسة، مع المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية المصرية.

مدبولي وزير البترول التعدين منتدى مصر للتعدين الاستثمارات المحلية والأجنبية

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