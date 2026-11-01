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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تتويجها بطلة تحدي القراءة العربي.. ميار "سفيرة للقراءة" في معرض الكتاب

تكريم الطالبة ميار
تكريم الطالبة ميار
ياسمين بدوي

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، اختيار الطفلة ميار "سفيرة للقراءة" في الدورة الثامنة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مع تخصيص فعالية خاصة داخل المعرض وإتاحة الفرصة الكاملة لها للحديث عن تجربتها المُلهمة.

وكرّم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة ، الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مختلف فئات الموسم العاشر من تحدي القراءة العربي للعام الدراسي 2025/2026، والتي شملت الطلاب العشرة الأوائل، والطلاب الفائزين في فئة ذوي الهمم، والمدارس المتميزة، والمشرفين المتميزين.

وفي فئة الطلاب العشرة الأوائل، كرّم الوزيران الطالبة ميار محمد رجب عثمان عثمان، من محافظة كفر الشيخ، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، والطالبة مايفن عماد وجيه عزيز نصر الله، من محافظة المنوفية، الحاصلة على المركز الثاني، والطالب محمد وليد فتحي حسين، من محافظة قنا، الحاصل على المركز الثالث، والطالبة ندى ياسر عبد الله السيد إبراهيم فارس، من محافظة الشرقية، الحاصلة على المركز الرابع، والطالب يوسف ربيع ماهر عبد البديع، من محافظة المنيا، الحاصل على المركز الخامس.

كما شمل التكريم الطالب يوسف محمد عزقلاني إبراهيم، من محافظة المنيا، الحاصل على المركز السادس، والطالب أحمد محمد عدلي سيد، من محافظة بني سويف، الحاصل على المركز السابع، والطالبة سمية هاني فرجاني محمود، من محافظة القاهرة، الحاصلة على المركز الثامن، والطالبة كابر جابر سعد أبو السعود إبراهيم، من محافظة الإسكندرية، الحاصلة على المركز التاسع، والطالب مؤمن أحمد عز الدين، من محافظة القليوبية، الحاصل على المركز العاشر.

وفي فئة ذوي الهمم، كرّم الوزيران الطالب محمد عبد الجواد عبد النبي نجدي، من محافظة البحيرة، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، والطالبة رحمة محمد فتحي، من محافظة القليوبية، الحاصلة على المركز الثاني، والطالب عمر إسلام رجب عيسى، من محافظة القاهرة، الحاصل على المركز الثالث.

كما شمل التكريم إخصائيي المكتبات ومديري مدارس الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية، تقديرًا لجهودهم في دعم الطلاب وتشجيعهم على القراءة، وتنمية مهاراتهم المعرفية والثقافية، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والتميز.

كما تم تكريم والد الطالبة ميار ووالدتها، تقديرًا لدورهما في دعمها ورعاية موهبتها، إلى جانب فريق العمل والإشراف الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، والذي ضم موجه عام المكتبات بالمديرية، وأخصائي أول المكتبة، ومعلمات اللغة العربية ورياض الأطفال والعلوم بالمدرسة.

كما شمل التكريم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة زينب نور الدين مشهور، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، والأستاذة منى أنيس إبراهيم، مدير عام مركز الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وذلك تقديرًا لجهودهم في دعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع المواهب، وتنمية قدرات الطلاب.

وقبيل مراسم التكريم، استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة ميار، وأجرى معها حوارًا وديًا حول رحلتها مع القراءة، وتجربتها في تحدي القراءة العربي، والمراحل التي اجتازتها وصولًا إلى التتويج باللقب، حيث حرص على التعرف على أبرز الكتب والمجالات المعرفية التي تستحوذ على اهتمامها، وكيفية استعدادها للمنافسة، والدور الذي لعبته أسرتها ومدرستها في تشجيعها ودعم موهبتها، كما ناقش معها أثر القراءة في تنمية شخصيتها وتوسيع مداركها، وطموحاتها المستقبلية، مشجعًا إياها على مواصلة شغفها بالمعرفة والاطلاع، والاستمرار في تنمية قدراتها ومهاراتها.

ويُعد تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2015، وتنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، ويهدف إلى ترسيخ حب القراءة والمعرفة لدى الأجيال الجديدة، وتعزيز ارتباطهم باللغة العربية والاعتزاز بها باعتبارها وعاءً للهوية والثقافة، وتنمية قدراتهم على التعلم الذاتي والتفكير النقدي والإبداعي والاستيعاب والتعبير، فضلًا عن تعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء، وتشجيع الأسرة والمؤسسات التعليمية على أداء دور فاعل في غرس ثقافة القراءة لدى النشء.

وزير التعليم العالي وزير الثقافة وزير التربية والتعليم التعليم

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