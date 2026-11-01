جوهر نبيل يشهد مراسم قرعة نهائيات كأس العالم للتنس بالمتحف المصري الكبير

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم إجراء قرعة نهائيات كأس العالم للتنس للناشئين والناشئات (مصر 2026)، بالمتحف المصري الكبير، إيذانًا بانطلاق العد التنازلي لاستضافة مصر هذا الحدث الرياضي العالمي، الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى في تاريخ إفريقيا والشرق الأوسط، بمشاركة نخبة من المنتخبات والمواهب الشابة من مختلف دول العالم.

نهائيات كأس العالم للتنس

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لهذه البطولة تمثل مصدر فخر واعتزاز، وتعكس ما تمتلكه الدولة المصرية من إمكانيات وبنية تحتية وقدرات تنظيمية تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية، في ظل الدعم الذي توليه القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرياضة والرياضيين.

وأوضح أن الهدف من استضافة البطولات العالمية لا يقتصر على تنظيم حدث رياضي ناجح، وإنما يمتد إلى إتاحة الفرصة أمام اللاعبين المصريين للاحتكاك بأفضل لاعبي العالم على أرض وطنهم، واكتساب الخبرات التي تسهم في تطوير مستواهم الفني والبدني.

وأشار جوهر نبيل إلى أن المشاركة في بطولة بهذا الحجم تمثل تجربة مهمة في مسيرة اللاعبين الناشئين، وقد تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل رياضي متميز، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل على توظيف إمكاناتها واستضافة الأحداث الدولية لدعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال المستقبل.

وأعرب عن تقديره للاتحاد المصري للتنس والشركة المتحدة للرياضة وجميع الجهات المشاركة في تنظيم البطولة، متمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات، ومطالبًا اللاعبين المصريين بالثقة في قدراتهم والاستفادة القصوى من فرصة المنافسة أمام نخبة من لاعبي العالم.

وشهدت مراسم القرعة حضور المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسفير نبيل الحبشي، نائب وزير الخارجية، وكارلوس برافو، عضو الاتحاد الدولي للتنس ورئيس لجنة الناشئين، والكابتن إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد المصري للتنس، ومحمد يحيى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة.

تضم البطولة منافسات نهائيات كأس ديفيز للناشئين تحت 16 عامًا، ونهائيات كأس بيلي جين كينج للناشئات تحت 16 عامًا، حيث تتنافس المنتخبات المشاركة على اللقب العالمي من خلال 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، بنظام الدوري من دور واحد، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر المقبل، على ملاعب نادي سماش الرياضي بالقاهرة.