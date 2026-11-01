قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل اقتربت الحرب؟ .. أمريكا ترسل 80 طائرة تزود بالوقود إلى تل أبيب
رئيس اتصالات النواب: مئات الآلاف تعرضوا للنصب الإلكتروني بسبب المراهنات
أحمد أبو الغيط: رفضت إخفاء أي معلومات عن «مبارك».. وتأثر بشدة بعد إبلاغي له بموقف أمريكا من التوريث
قلت لرئيس الوزراء «الرئيس يأمر ولا يأمل».. أحمد أبو الغيط يكشف تفاصيل تكليفه وزيرا للخارجية
موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2027 في المدارس .. ماذا قررت التعليم؟
«زوجتي بكت.. ولم أستطع رفض طلب مبارك».. أحمد أبو الغيط يروي كواليس مفاجأة تعيينه وزيرًا للخارجية
ضربة قانونية لـ ميتا وتيك توك وإكس.. بريطانيا تجبر عملاقة التواصل على كشف بيانات المحتوى الضار
هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل
غدا.. بدء اجتماعات (2+2) بين وزراء الخارجية والري من مصر والسودان في العاصمة الجديدة
وزير الخارجية ونظيره القطري يدينان استهداف ناقلة الغاز القطرية ويبحثان جهود منع التصعيد الإقليمي
أحمد أبو الغيط يكشف رد فعل زوجته بعد ترشيحه وزيرًا للخارجية: بكت وقالت كنت أتمنى غير كده
أحمد أبو الغيط يكشف كواليس اختياره وزيرًا للخارجية: اعتقدت أن القطار فاتني وكنت أستعد لحياة هادئة بعد المعاش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: الحد الأدنى للمعاشات يرتفع إلى 2080 جنيهًا في يناير.. ومطلبوب جدول زمني لمساواته بالأجور

المعاشات
المعاشات
اخبار توك شو

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الزيادة الجديدة في المعاشات المقرر تطبيقها مع بداية يناير 2027، تمثل الزيادة السنوية المعتادة التي تُقر كل عام، موضحًا أن الحد الأدنى للمعاش سيرتفع إلى 2080 جنيهًا، مقارنة بنحو 1755 جنيهًا حاليًا، بزيادة تبلغ 320 جنيهًا.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الزيادة المقررة لا تتناسب مع الالتزامات المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن قيمة المعاش، حتى بعد الزيادة، لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية.

مطالب بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور

وأوضح منصور أن أصحاب المعاشات لديهم العديد من الالتزامات اليومية، تشمل شراء الأدوية، والمصروفات المنزلية، وسداد فواتير الخدمات، وهو ما يتطلب وضع خطة واضحة لزيادة المعاشات وتحسين مستوى معيشة هذه الفئة.

وشدد على ضرورة العمل نحو مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن تحقيق ذلك لن يكون خلال سنوات قليلة، لكنه يتطلب وضع جدول زمني محدد يوضح مراحل الوصول إلى هذا الهدف.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات يحتاجون إلى دعم أكبر وزيادات تتناسب مع الأعباء الاقتصادية، لافتًا إلى أن تدني قيمة المعاشات يتسبب في حالة من الضيق والقلق لدى أصحابها، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكشف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على الحد الأدنى للمعاش يبلغ 300 ألف مواطن فقط، من إجمالي  11 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، مؤكدًا أهمية إعادة النظر في أوضاع هذه الفئة ووضع حلول تضمن حياة كريمة لها.

النواب مجلس النواب المعاشات القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

تعبيرية

بعد أزمة «نسمة»| من يتحمّل توفير مسكن المطلقة بعد 20 سنة زواج؟.. مشروع قانون يُحدّد الآليات

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

الكويت

الكويت تدين استهداف ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية بمياه الخليج العربي

الأردن

الأردن يدين الهجوم على ناقلة غاز مسال قطرية في الخليج العربي

أرشيفي

مقذوف مجهول يصيب سفينة في مضيق هرمز

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد