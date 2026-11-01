ضبط أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية على فيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وتبين عدم حيازته لأية ألعاب نارية، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين ، وطلبه تحويل مبالغ مالية وغلق هاتفه عقب ذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.