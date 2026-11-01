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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهم بإرتكاب أفعال خادشة لجاره في الشرقية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالإتيان بأفعال خادشة للحياء والتعدى عليه بالسب بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد) ، وبسؤاله أقر بتضرره من جاره بالأرض الزراعية لقيامه بالتعدى عليه بالسب والإتيان بأفعال خادشة للحياء لخلافات بينهما حول قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز.
 

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف بأن مقطع الفيديو قديم تم تصويره فى غضون عام 2023 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أفعال خادشة

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