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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توماس رايس: طرابزون سبور يستحق الإشادة.. وهدفنا مواصلة الانتصارات

توماس رايس
توماس رايس
إسراء أشرف

أعرب الألماني توماس رايس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، عن سعادته بالفوز على غازي عنتاب، مؤكدًا أن فريقه واجه بعض الصعوبات خلال الشوط الأول، قبل أن يتحسن الأداء في النصف الثاني من المباراة.

وقال رايس، في تصريحات عقب اللقاء: «عانينا في بداية المباراة خلال الشوط الأول، ولم يكن بناء اللعب أو التحرك بالمستوى المطلوب، وظهرنا بطيئين بعض الشيء».

وأضاف: «كان تسجيل الهدف مهمًا للغاية، وأعتقد أن لاعبينا أدركوا الآن سبب اهتمامنا الكبير بالتدرب على الكرات الثابتة. في الشوط الثاني، أصبح بناء اللعب أقرب إلى أسلوبنا المعتاد، ونجحنا في الضغط بشكل جيد، وكان انتصارًا مهمًا جدًا بالنسبة لنا».

وتطرق مدرب طرابزون سبور إلى تحقيقه إنجازًا تاريخيًا بالفوز في أول 5 مباريات له بالدوري التركي، قائلًا: «من الرائع بالطبع سماع هذا الكلام، لكنني مجرد جزء من هذا الفريق، فنحن نحقق كل شيء معًا، والفريق هو من يستحق التهنئة والإشادة».

وتابع: «بالتأكيد، دخول التاريخ أمر رائع، لكن الأهم هو تحقيق ذلك معًا، هدفنا الآن هو الفوز بالمباريات المقبلة وحصد المزيد من النقاط».

واختتم رايس تصريحاته، بالتعبير عن أمله في عودة اللاعبين المصابين سريعًا، قائلًا: «أتمنى عودة لاعبينا المصابين في أقرب وقت ممكن، وأن يعودوا وهم في حالة جيدة، فالفريق يسير بشكل رائع، وآمل أن نواصل على هذا النهج».

توماس رايس رايس مدرب طرابزون طرابزون طرابزون سبور غازي عنتاب الدوري التركي

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