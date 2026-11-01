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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بايرن ميونيخ يعلن خضوع نجمه المغربي إسماعيل صيباري لجراحة ناجحة

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
حسام الحارتي

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأحد خضوع نجمه الدولي المغربي إسماعيل صيباري لجراحة ناجحة دون تحديد فترة غيابه عن الملاعب.
 

mخضع النجم الدولي المغربي إسماعيل صيباري لعملية جراحية ناجحة في كاحله الأيمن بعد تعرضه لتمزق في الرباط خلال مواجهة بوروسيا دورتموند في "الكلاسيكر" السبت، وفق ما أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم الأحد.

وخلال قمة المرحلة الثامنة التي انتهت بالتعادل 2-2، خسر عملاق بافاريا خدمات صيباري في الدقيقة 29 بسبب إصابة في الكاحل الأيمن، وسيرج غنابري بعد دقيقتين بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

وقبل 6 دقائق من نهاية الوقت الاصلي للمباراة، غادر الفرنسي مايكل أوليسيه الملعب أيضا وهو يمسك بركبته اليمنى.

وأفاد بايرن في بيانه الصادر ظهر الأحد، بإصابة صيباري (25 عاما) بـ "تمزق في الرباط في كاحله الأيمن، وقد تكللت الجراحة التي خضع لها بالنجاح، وتعرض غنابري (31 عاما) "لإصابة عضلية في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر".

وأوضح النادي أن كلا اللاعبين: "سيغيبان عن الملاعب في الوقت الحالي"، من دون تحديد مدة غيابهما.

وبالتالي، سيغيبان على الأقل عن رحلة الفريق إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة أتليتيكو في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، من المتوقع غياب صيباري لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

مع ذلك، لم يأت بايرن على ذكر أوليسيه (24 عاما) في بيانه، علما أن الفرنسي غادر الملعب وهو يعرج مساء السبت.

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