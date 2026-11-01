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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يراقب حارسًا في الدوري الإنجليزي لخلافة كورتوا

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
أ ش أ

 كشفت تقارير صحفية عن اهتمام ريال مدريد بمتابعة الهولندي بارت فيربروجين، حارس مرمى برايتون الإنجليزي، ضمن خططه لتقييم الخيارات المتاحة لخلافة البلجيكي تيبو كورتوا على المدى الطويل.

وجذب الحارس الهولندي الأنظار بعد تألقه اللافت خلال فوز برايتون على مانشستر سيتي بهدف دون رد، على ملعب الاتحاد، إذ تصدى لعدد من المحاولات الخطيرة، ونجح في إحباط هجمات فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، والحد من خطورة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وبحسب بن فرنانديز سانتوس، المتخصص في متابعة أخبار ريال مدريد، فإن النادي الإسباني يراقب بالفعل الحارس البالغ من العمر 23 عامًا، في إطار دراسة خياراته المستقبلية في مركز حراسة المرمى.

وفرض فيربروجين نفسه كأحد أبرز حراس المرمى الشباب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل المستويات التي يقدمها منذ انضمامه إلى برايتون، فيما عزز أداؤه أمام مانشستر سيتي من مكانته، بعدما لعب دورًا حاسمًا في خروج فريقه بالنقاط الثلاث.

كما سلطت وسائل الإعلام الإنجليزية الضوء على تألق الحارس الهولندي، في ظل استمرار تطوره وجذب اهتمام الأندية الباحثة عن حارس قادر على المنافسة على أعلى المستويات.

ويرتبط اهتمام ريال مدريد المحتمل بفيربروجين بخطط النادي المستقبلية في مركز حراسة المرمى، حيث لا يزال كورتوا يشغل المركز الأساسي في ملعب سانتياجو برنابيو.

وكتب بن فرنانديز سانتوس: «قدم بارت فيربروجين مباراة مذهلة وأصاب هالاند بالإحباط. ريال مدريد يراقبه بالفعل عن كثب باعتباره خليفة محتملًا لكورتوا في المستقبل».

ومع ذلك، فإن متابعة ريال مدريد للحارس الهولندي، وفقًا للتقارير، لا تعني تقديم عرض رسمي أو الدخول في مفاوضات مع برايتون حتى الآن.

ريال مدريد الهولندي بارت فيربروجين حارس مرمى برايتون الإنجليزي

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