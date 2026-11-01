بفستان أنيق ..مي القاضي تخطف الأنظار بظهور لافت

شاركت الفنانة مي القاضي، جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت مي القاضي، أنظار جمهورها بإطلالة لافتة جذابة مرتدية فستان مجسم باللون الأسود ، ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وكانت قد كشفت مي القاضي، حقيقة شائعة عمرها الذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "يا جماعة حرام عليكم انا مش عارفه مين اللي قال إن عمري 40 سنة".

وأضافت "القاضي"، خلال لقائها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "mbc مصر" الفضائية، أن عمرها الحقيقي 35 عامًا وستكمل عامها الـ 36 آخر هذا العام.