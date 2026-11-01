قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا تقدم مازيراتي جران توريزمو 2027 الجديدة؟
"السيد فيتو".. ترامب يكشف عن موقفه حال فوز الديمقراطيين بانتخابات الكونجرس
إهداء مكتبة كاملة من إصدارات وزارة الثقافة لمدرسة "الشهيد حمدي شرابي " بكفر الشيخ
ننشر بيان بهاء أبو شقة بشأن عودته إلى حزب الوفد
ميار بطلة تحدي القراءة العربي: شكرا على تهنئة الرئيس وتكريم وزير التعليم
عبد العاطي: التنسيق بين القوى الإقليمية وأوروبا مهم لتفادي تأثير الأزمات المتتالية على الاقتصاد العالمي
تحت رعاية الرئيس السيسي.. مدبولي يتابع ترتيبات استضافة مصر للنسخة الأولى من "منتدى البرلمانيين الشباب العرب"
وزير التعليم يشيد بمدرسة بكفر الشيخ لتتويجها «أفضل مدرسة على مستوى الوطن العربي»
الجامعة العربية تدين استهداف ناقلة الغاز القطرية.. وتعرب عن دعمها الكامل لدول المنطقة
نيفين مختار تحذر الأزواج من إفشاء أسرار الحياة الخاصة: خيانة للأمانة ومخالفة لأوامر الله
وزير التعليم: نهتم بتشجيع الطلاب على المشاركة بالمسابقات المحلية والدولية لإكتشاف المواهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في أول عمل يجمع بينهما.. ياسمين صبري تشيد بالتعاون مع عمرو سعد في "تمكين"

في أول عمل يجمع بينهما.. ياسمين صبري تشيد بالتعاون مع عمرو سعد في "تمكين"
في أول عمل يجمع بينهما.. ياسمين صبري تشيد بالتعاون مع عمرو سعد في "تمكين"
أوركيد سامي

يستعد النجم عمرو سعد لخوض تجربة درامية جديدة ومميزة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل تمكين للمخرج محمد سامي، والذي يجمعه لأول مرة بالفنانة ياسمين صبري وسط ترقب جماهيري واسع.
وقد أشادت الفنانة ياسمين صبري بتعاونها الأول مع النجم عمرو سعد، مؤكدة أنه شخص لطيف للغاية ومعربة عن سعادتها البالغة بمشاركته بطولة العمل لتخوض معه هذه التجربة الفنية الجديدة.
وأوضحت ياسمين صبري أن الهدف الأساسي هو إمتاع الجمهور وتقديم عمل فني يفتخر به الجميع، مشيرة إلى سعادتها العميقة بوجودها ضمن فريق هذا المشروع الضخم.
يُذكر أن مسلسل تمكين للمخرج محمد سامي من المقرر عرضه في رمضان 2027، وسيبدأ تصويره الأسبوع المقبل ويضم بجانب عمرو سعد وياسمين صبري مجموعة من نجوم الدراما، من بينهم كمال أبو رية، وخالد الصاوي، إدوارد، وأحمد زاهر، وآخرون.

ياسمين صبري تشيد بالتعاون مع عمرو سعد في تمكين اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

عداد الكهرباء

بدءًا من اليوم .. بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

كرات البطاطس

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة

التركيز عند الأطفال

منها الموز والزبادي.. أطعمة تزيد مستوى تركيز طفلك خلال اليوم الدراسي

الحصبة الالمانية

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. أعراض صـادمة للحصبة الألمانية

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد