في أول عمل يجمع بينهما.. ياسمين صبري تشيد بالتعاون مع عمرو سعد في "تمكين"

يستعد النجم عمرو سعد لخوض تجربة درامية جديدة ومميزة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل تمكين للمخرج محمد سامي، والذي يجمعه لأول مرة بالفنانة ياسمين صبري وسط ترقب جماهيري واسع.

وقد أشادت الفنانة ياسمين صبري بتعاونها الأول مع النجم عمرو سعد، مؤكدة أنه شخص لطيف للغاية ومعربة عن سعادتها البالغة بمشاركته بطولة العمل لتخوض معه هذه التجربة الفنية الجديدة.

وأوضحت ياسمين صبري أن الهدف الأساسي هو إمتاع الجمهور وتقديم عمل فني يفتخر به الجميع، مشيرة إلى سعادتها العميقة بوجودها ضمن فريق هذا المشروع الضخم.

يُذكر أن مسلسل تمكين للمخرج محمد سامي من المقرر عرضه في رمضان 2027، وسيبدأ تصويره الأسبوع المقبل ويضم بجانب عمرو سعد وياسمين صبري مجموعة من نجوم الدراما، من بينهم كمال أبو رية، وخالد الصاوي، إدوارد، وأحمد زاهر، وآخرون.