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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادر نور يخضع لجراحة دقيقة في الحنجرة ويُمنع من الكلام لمدة أسبوعين.. تفاصيل

نادر نور
نادر نور
أوركيد سامي

كشف الملحن نادر نور ، عن تعرضه لوعكة صحية استدعت خضوعه لعملية جراحية دقيقة في الحنجرة، مشيرًا إلى أن الجراحة كانت مؤجلة منذ فترة طويلة، إلا أنه لم يتخذ قرار إجرائها في الوقت المناسب، وهو ما دفعه للخضوع لها خلال الفترة الحالية، للاطمئنان على حالته الصحية وتجنب أي مضاعفات.

وأوضح نادر نور، أنه سيضطر إلى الامتناع عن الحديث لمدة أسبوعين كاملين، تنفيذًا لتعليمات الأطباء عقب العملية الجراحية، حتى يحصل على الراحة اللازمة وتتماثل الحنجرة للشفاء، وهو ما يجعله بعيدًا عن التواصل الصوتي خلال هذه الفترة، لحين انتهاء مرحلة التعافي.

وأثار إعلان نادر نور ، عن خضوعه للجراحة اهتمام متابعيه، خاصة أنه جاء بالتزامن مع عودته الفنية التي شهدت تفاعلًا واسعًا، بعد فترة من الغياب عن الساحة الغنائية، ليعود من جديد من خلال تعاون فني مع النجم عمرو دياب.

نادر نور يعود للتعاون مع عمرو دياب بعد سنوات من الغياب

وعلى الجانب الفني، شهد ألبوم «حبيتِك» للنجم عمرو دياب عودة الملحن نادر نور للتعاون مع الهضبة، بعد سنوات من الابتعاد عن هذا التعاون، وذلك من خلال أغنية «جيتلك»، التي تمثل محطة مهمة في مشواره الفني، خاصة أنها جاءت بعد فترة غياب طويلة عن الأضواء.

وتعاون نادر نور في الأغنية مع الشاعر رزام، الذي كتب كلماتها، بينما تولى نادر نور مهمة تلحينها، وجاء التوزيع الموسيقي بتوقيع عادل حقي، لتكون الأغنية واحدة من التجارب التي أعادت اسم الملحن إلى دائرة الاهتمام الفني بالتزامن مع طرح ألبوم عمرو دياب.

رسالة مؤثرة من نادر نور بعد عودته للساحة الفنية

وكان نادر نور قد عبّر عن سعادته الكبيرة بالعودة للتعاون مع عمرو دياب من خلال أغنية «جيتلك»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل له أكثر من مجرد مشاركة فنية، بل تعد بمثابة بداية جديدة في مشواره، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب نادر نور معبرًا عن امتنانه لهذه التجربة: «النهارده اليوم الأهم في مشواري، جيتلك مش مجرد أغنية دي بالنسبة لي شهادة ميلاد جديدة رجعتني أتنفس من جديد، ألف شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على إنسانيتك ودعمك المستمر ليا وللفن المصري، وألف شكر للميجا ستار عمرو دياب على الفرصة دي».

وحملت رسالة نادر نور الكثير من مشاعر التقدير والامتنان، حيث حرص على توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على دعمه واهتمامه، كما أعرب عن تقديره للنجم عمرو دياب لمنحه فرصة العودة من خلال أغنية «جيتلك»، التي وصفها بأنها شهادة ميلاد جديدة في مشواره الفني.

وتأتي الجراحة التي خضع لها نادر نور في الحنجرة في وقت يشهد فيه عودة اسمه إلى الواجهة الفنية من جديد، بعد مشاركته في ألبوم «حبيتِك» لعمرو دياب، ليجمع الملحن خلال هذه المرحلة بين بداية فنية جديدة وظروف صحية تتطلب منه الابتعاد عن الحديث لمدة أسبوعين، والالتزام بتعليمات الأطباء حتى يتمكن من استعادة عافيته والعودة إلى نشاطه الفني.

نادر نور اخبار الفن نجوم الفن

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