إعلامي مغربي: عموتة مستمر مع الأهلي ويحظى بدعم الإدارة.. وهذا موقف بنجديدة وداري

دافع الإعلامي المغربي خالد نويرة عن الحسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المدرب المغربي يمتلك سيرة ذاتية قوية وتاريخًا حافلًا بالإنجازات.

وقال خالد نويرة، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "نستغرب طريقة تناول الإعلام المصري للمدربين واللاعبين المغاربة، وهناك أسماء مغربية كبيرة مرت على الدوري المصري دون أن تحظى بالمتابعة الإعلامية الكافية".

وأضاف: "الحسين عموتة مدرب كبير وصاحب تاريخ حافل بالإنجازات، وحقق ألقابًا مع الفتح الرياضي والوداد، وتُوج بدوري أبطال إفريقيا، كما حقق إنجازات مع المنتخب المغربي".

وتابع: "عموتة يمتلك سيرة ذاتية قوية، وسبق له العمل في الدوري القطري، وكان من الأسماء اللامعة هناك، وحقق نجاحات مع أندية كبيرة".

واستكمل: "نستغرب بعض الأصوات التي تتساءل عن سبب التعاقد مع مدرب أجنبي للأهلي، رغم أن النادي سبق له الاستعانة بمدربين أجانب".

وواصل: "عموتة رجل مثقف ومحترف، ولا يتأثر بما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه أهداف واضحة يسعى لتحقيقها".

وأردف: "نرفض بعض أشكال التعامل الإعلامي مع عموتة، لأننا نعرف جيدًا قيمة الرجل وتاريخه وما قدمه في مسيرته التدريبية".

وعن حقيقة وجود عروض سرية أو محاولات للتأثير على استمرار المدرب المغربي مع الأهلي، قال: "ما تردد بشأن وجود عروض سرية أو محاولات للتأثير على استمرار عموتة مع الأهلي يدخل في إطار الشائعات".

وأضاف: "الحسين عموتة رجل يحترم العقود والالتزامات، ويحترم الأشخاص الذين يتعامل معهم، ولا توجد مشكلة مع إدارة النادي الأهلي، بل نكن لها كل الاحترام والدعم".

وتابع: "هناك تواصل مستمر بين عموتة وإدارة الأهلي، لكن ليس بالصورة التي يحاول البعض تصويرها، ولا توجد حالة من عدم الاستقرار في العلاقة بين الطرفين".

وشدد على أن: "الأمور جيدة بالنسبة لـ الحسين عموتة، وحتى حدود الساعة يواصل عمله مع الأهلي، وهناك دعم من إدارة النادي، والأمور بالنسبة لنا في المغرب مستقرة وجيدة فيما يخص حسين عموتة".



وعن موقف اللاعبين المغربيين سفيان بنجديدة وأشرف داري، قال: "الأمور ليست واضحة بالنسبة لبعض اللاعبين، وتحديدًا سفيان بنجديدة وأشرف داري".

وأضاف: "ربما هؤلاء اللاعبون يواجهون ضغطًا حقيقيًا داخل النادي الأهلي، لأن سفيان بنجديدة يُعد من اللاعبين الشباب الذين تعاقد معهم الأهلي بسرعة، بعدما كان هدافًا في الدوري المغربي مع المغرب الفاسي".

وتابع: "هو لاعب قادم من بطولة لها تاريخها وقيمتها، ويمتلك إمكانيات كبيرة، لكن ربما لم يتأقلم حتى الآن بالشكل المطلوب مع حجم الضغوط الموجودة داخل النادي الأهلي".

واختتم: "أنا شخصيًا أحاول أن أنصح جماهير الأهلي بالثقة في هذا اللاعب، لأنه يمتلك كفاءة كبيرة وإمكانيات مميزة، ونحن في المغرب كنا ننتظر أن يحصل سفيان بنجديدة على فرصة أكبر، بل إننا كنا نرى أنه يستحق التواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني المغربي، رغم عدم الاعتماد عليه حتى الآن".