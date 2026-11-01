تنسيق مشترك بين "التعليم والثقافة" لرعاية موهبة "ميار" بطلة تحدي القراءة العربي

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، الطفلة النابغة "ميار" بطلة تحدي القراءة العربي ، ووالديها على إنجازها العظيم، مشيداً من خلال متابعته لمراحل مسابقة "تحدي القراءة" بما أبدته "ميار" من وعي رفيع المستوى، مؤكدًا أن الأسرة المصرية المتمثلة في الأب والأم تُعد الأساس الحقيقي وراء هذا النجاح والتنشئة الواعية، مثمناً دور المدرسة والمعلم في الوصول إلى مثل هذا المستوى المتميز.



وأوضح قنصوة أهمية المضي قدمًا إزاء تنفيذ توصيات وتوجيهات رئيس الجمهورية برعاية الموهوبين وتقديم الدعم اللازم لصقل قدراتهم الإبداعية، واستنادًا على ذلك فإن المبدعة "ميار" توضع على رأس قائمة النماذج المستحقة لهذا الدعم، مُعلناً عن تنسيق مشترك مع وزارة التربية والتعليم لإيجاد مسار دائم لرعاية موهبتها.

وكان قد كرّم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، الطالبة ميار محمد رجب عثمان عثمان الشوربجي، بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد حمدي شرابي الابتدائية التابعة لإدارة برج البرلس التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمناسبة تتويجها بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في موسمه العاشر للعام الدراسي 2025 /2026، الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، تقديرًا لإنجازها المشرف ونجاحها في رفع اسم مصر عاليًا، بعد تفوقها في واحدة من أكبر المسابقات القرائية على مستوى العالم، والتي شهدت مشاركة أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة، في إنجاز يعكس ما يمتلكه أبناء مصر من مواهب وقدرات تؤهلهم للتميز والمنافسة في المحافل الدولية.