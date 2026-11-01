طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة

تبحث كثير من ربات البيوت عن وصفات جديدة وسهلة يمكن تقديمها لأفراد الأسرة، خاصة الأكلات التي تجمع بين المذاق الشهي وسهولة التحضير، وتعد كرات البطاطس المحشية بالجبنة من أبرز الخيارات التي يمكن تقديمها على الغداء أو العشاء أو كوجبة خفيفة بين الوجبات.

وتتميز طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بإمكانية تحضيرها بمكونات اقتصادية متوفرة في معظم المطابخ، كما يمكن التنويع في الحشوات بين الموتزاريلا والشيدر واللحمة المفرومة والدجاج، لتناسب مختلف الأذواق.

وتتميز هذه الوصفة بقوامها المقرمش من الخارج والناعم من الداخل، مع حشوة الجبنة الذائبة التي تمنحها مذاقًا مميزًا، ويمكن تقديمها بجانب الكاتشب أو المايونيز أو صوص الثومية.

مكونات كرات البطاطس المحشية بالجبنة

لتحضير كرات البطاطس المحشية بطريقة ناجحة، تحتاجين إلى المكونات التالية:

نصف كيلو بطاطس.

كوب من جبنة الموتزاريلا المبشورة.

نصف كوب من جبنة الشيدر المبشورة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف كوب من الدقيق.

بيضة مخفوقة.

كوب من البقسماط المطحون.

زيت غزير للقلي.

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية خطوة بخطوة

الخطوة الأولى: سلق البطاطس

تبدأ طريقة التحضير بغسل البطاطس جيدًا وسلقها في الماء حتى تنضج تمامًا، ثم تصفيتها من الماء وتقشيرها وهي دافئة، وبعد ذلك تهرس جيدًا باستخدام الهراسة حتى تصبح ناعمة وخالية من الكتل.

الخطوة الثانية: تجهيز خليط البطاطس

تضاف الزبدة إلى البطاطس المهروسة مع الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والنشا، ثم تقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس ويصبح الخليط متماسكًا وقابلًا للتشكيل.

ويفضل ترك خليط البطاطس حتى يبرد قليلًا قبل البدء في تشكيل الكرات، حتى يسهل التعامل معه ولا تلتصق العجينة باليدين.

الخطوة الثالثة: حشو كرات البطاطس

تؤخذ قطعة صغيرة من خليط البطاطس وتفرد في راحة اليد، ثم توضع كمية مناسبة من جبنة الموتزاريلا والشيدر في المنتصف، وبعد ذلك تغلق البطاطس جيدًا حول الحشوة وتشكل على هيئة كرة متماسكة.

وتكرر الخطوة نفسها حتى تنتهي كمية البطاطس والجبنة، مع ضرورة التأكد من إغلاق الكرات جيدًا حتى لا تتسرب الجبنة أثناء القلي.

الخطوة الرابعة: تغليف كرات البطاطس

للحصول على طبقة خارجية ذهبية ومقرمشة، تمرر كرات البطاطس في الدقيق أولًا، ثم البيض المخفوق، وبعد ذلك تغطى بالبقسماط المطحون من جميع الجوانب.

ويمكن إعادة تمرير الكرات في البيض والبقسماط مرة أخرى للحصول على طبقة أكثر تماسكًا وقرمشة.

الخطوة الخامسة: تبريد الكرات قبل القلي

توضع كرات البطاطس في الثلاجة لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة، وتساعد هذه الخطوة على تماسكها وتقليل احتمالات تفككها أثناء القلي.

الخطوة السادسة: قلي كرات البطاطس

يسخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة، ثم تضاف كرات البطاطس على دفعات صغيرة حتى لا تنخفض درجة حرارة الزيت.

وتقلب الكرات برفق حتى تحصل على لون ذهبي من جميع الجوانب، ثم ترفع من الزيت وتوضع على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

أسرار نجاح كرات البطاطس المحشية وعدم تفككها أثناء القلي

هناك مجموعة من النصائح التي تساعدك على تحضير كرات البطاطس بشكل ناجح والحصول على نتيجة تشبه المطاعم، أبرزها:

تصفية البطاطس جيدًا بعد السلق، لأن زيادة الماء تجعل الخليط طريًا ويصعب تشكيله.

عدم الإكثار من النشا حتى لا يصبح قوام البطاطس مطاطيًا.

ترك البطاطس تبرد قبل التشكيل.

اختيار جبنة موتزاريلا مناسبة للذوبان.

إغلاق الكرات جيدًا حول الحشوة.

تبريد الكرات قبل وضعها في الزيت.

عدم تقليبها بعنف أثناء القلي حتى لا تتفتح.

الحفاظ على درجة حرارة الزيت متوسطة، لأن الزيت شديد السخونة قد يحمر الطبقة الخارجية بسرعة قبل تسخين الحشوة جيدًا.

أفكار مختلفة لحشوات كرات البطاطس

لا تقتصر طريقة عمل كرات البطاطس على حشوة الجبنة فقط، إذ يمكن التنويع في الحشوات للحصول على وصفات مختلفة تناسب أفراد الأسرة.

كرات البطاطس باللحمة المفرومة: يمكن تحضير حشوة من اللحمة المفرومة المعصجة مع البصل والفلفل الأسود والبهارات، ثم وضع كمية صغيرة منها داخل البطاطس وتشكيلها على هيئة كرات.

كرات البطاطس بالدجاج: تستخدم قطع الدجاج المطهوة والمقطعة إلى أجزاء صغيرة، مع إضافة الفلفل الألوان والجبنة للحصول على حشوة غنية.

كرات البطاطس بالخضراوات: يمكن استخدام الجزر والبسلة والفلفل الألوان بعد طهيها، وخلطها مع القليل من الجبنة.

كرات البطاطس بالجبنة والشيدر: تجمع هذه الحشوة بين الموتزاريلا والشيدر للحصول على مذاق غني وقوام كريمي من الداخل.

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية في الفرن بدلًا من القلي

إذا كنت تفضلين تقليل كمية الزيت المستخدمة في الوصفة، يمكن تجهيز كرات البطاطس بالطريقة نفسها، ثم رصها في صينية مبطنة بورق الزبدة ودهنها بكمية بسيطة من الزيت.

تدخل الصينية فرنًا مسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية حتى تكتسب الكرات لونًا ذهبيًا وتصبح الطبقة الخارجية متماسكة، مع تقليبها بحرص في منتصف التسوية إذا لزم الأمر.

وقد تختلف مدة التسوية حسب حجم الكرات وطبيعة الفرن، لذلك يفضل متابعتها حتى لا تجف أو تتفكك.

طريقة تقديم كرات البطاطس المحشية

يمكن تقديم كرات البطاطس ساخنة فور الانتهاء من تحضيرها، حتى تظل الجبنة ذائبة من الداخل، مع مجموعة من الصوصات مثل الكاتشب والمايونيز والثومية.

كما يمكن تقديمها بجانب الدجاج البانيه أو المشوي والسلطات الخضراء، لتصبح وجبة متكاملة ومناسبة للغداء أو العشاء.

وتظل كرات البطاطس المحشية بالجبنة من الوصفات السهلة التي تمنح ربة المنزل فرصة للتجديد في المطبخ، مع إمكانية تغيير الحشوات وإضافة المكونات المفضلة للأسرة دون الحاجة إلى خطوات معقدة أو مكونات مرتفعة التكلفة.