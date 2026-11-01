هالة صدقي تشيد بميار عثمان: اللي عايز ينجح بينجح

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة للطفلة ميار عثمان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ووجهت إليها رسالة تهنئة بعد تفوقها.

قالت هالة صدقي : «مبروك بنت مصر تفوقها في مسابقة تحدي القراءة العربي والحصول على المركز الأول وميار في مدرسة حكومية عادية، لا هي مدرسة أجنبية ولا أهلها بيدفعوا ملايين علشان تتفوق.. اللي عايز ينجح بينجح.. رفعتِ اسم مصر وكلنا فرحانين وفخورين بيكي ومبروك لأسرتك اللي كانت الداعم الأول ليكي.

هالة صدقي

من ناحية أخرى كشفت الفنانة هالة صدقي عن تمسكها بالصراحة والوضوح في التعامل مع الآخرين، مؤكدة أنها لن تغير من طبيعتها، لأنها تفضل قول الحقيقة حتى لو تسببت كلماتها في ضيق البعض في البداية.

وقالت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إنها وصلت إلى مرحلة لا ترغب فيها في تغيير شخصيتها، مشيرة إلى أنها راضية عن نفسها بسبب وضوحها وصراحتها، حتى لو كانت الحقيقة غير مريحة للناس.

وأوضحت هالة صدقي أن الجدل المثار حول الأعلى أجرا بين الفنانين، أنها لا تنزعج من تصريحات بعض الفنانين بشأن تصدرهم قائمة الأعلي أجور، قائلة إن من يرى أن الإعلان عن أجره يمنحه دعاية أو يشعره بقيمته، فليتركوه يستمتع بذلك.

وأضافت هالة صدقي أنها لا ترى في هذه التصريحات دعاية حقيقية، لأن الجمهور لا يعرف الأجر الفعلي الذي يتقاضاه كل فنان، ولا يمكنه التأكد من صحة الأرقام المتداولة بشأن أجور النجوم.

واختتمت هالة صدقي أن سبب توقف مسلسل «هناء وشرين» تعرض المنتج لظروف صحية، ثم اختفى وانقطعت أخبار فريق العمل عنه، وهو ما أدى إلى تعطل استكمال المسلسل.