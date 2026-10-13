هالة صدقي: «رأيي مش هغيّره.. أنا زيرو دبلوماسية ودي شخصيتي ومعجبة بنفسي كده»

كشفت الفنانة هالة صدقي عن تمسكها بالصراحة والوضوح في التعامل مع الآخرين، مؤكدة أنها لن تغير من طبيعتها، لأنها تفضل قول الحقيقة حتى لو تسببت كلماتها في ضيق البعض في البداية.



وقالت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إنها وصلت إلى مرحلة لا ترغب فيها في تغيير شخصيتها، مشيرة إلى أنها راضية عن نفسها بسبب وضوحها وصراحتها، حتى لو كانت الحقيقة غير مريحة للناس.



وأوضحت هالة صدقي أن الجدل المثار حول الأعلى أجرا بين الفنانين، أنها لا تنزعج من تصريحات بعض الفنانين بشأن تصدرهم قائمة الأعلي أجور، قائلة إن من يرى أن الإعلان عن أجره يمنحه دعاية أو يشعره بقيمته، فليتركوه يستمتع بذلك.



وأضافت هالة صدقي أنها لا ترى في هذه التصريحات دعاية حقيقية، لأن الجمهور لا يعرف الأجر الفعلي الذي يتقاضاه كل فنان، ولا يمكنه التأكد من صحة الأرقام المتداولة بشأن أجور النجوم.



واختتمت هالة صدقي أن سبب توقف مسلسل «هناء وشرين» تعرض المنتج لظروف صحية، ثم اختفى وانقطعت أخبار فريق العمل عنه، وهو ما أدى إلى تعطل استكمال المسلسل.