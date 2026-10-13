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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الجونة يمنح المغربي فوزي بنسعيدي جائزة الإنجاز الإبداعي

فوزي بنسعيدي
فوزي بنسعيدي
أحمد إبراهيم

كشف مهرجان الجونة السينمائي عن تكريم المخرج المغربي فوزي بنسعيدي ضمن فعاليات الدورة التاسعة المقرر إقامتها فى الفترة من 15 الى 23 أكتوبر الحالي، وقرر المهرجان أن يمنحه جائزة الانجاز الإبداعي.  

يعد فوزي بنسعيدي، المخرج وكاتب السيناريو والممثل المغربي، أحد أبرز الأصوات السينمائية التي نجحت في الجمع بين التكوين المسرحي الصارم والرؤية السينمائية المتفردة. 

مسيرة فوزي بنسعيدي 

وُلد فوزي بنسعيدي في مدينة مكناس عام 1967، واستطاع منذ بداياته أن يرسخ مكانته كفنان يمتلك أسلوبا خاصا ورؤية إبداعية لا تخضع للقوالب التقليدية.

بدأ بنسعيدي لفت الأنظار على الساحة السينمائية العالمية من خلال فيلمه القصير «الهاوية» عام 1999، ثم قدم أعمالا أخرى، من بينها «الحائط» عام 2000، الذي شارك في قسم نصف شهر المخرجين بمهرجان كان، و«خط من الأمطار» في العام نفسه، الذي عُرض في مهرجان فينيسيا.

ومع فيلمه الروائي الطويل الأول «ألف شهر» عام 2003، حقق بنسعيدي انطلاقة مهمة، بعدما حصد العمل جائزتين في قسم «نظرة ما» بمهرجان كان السينمائي، ليفتح أمامه أبواب المشاركة في كبرى المهرجانات الدولية، من خلال أفلام بارزة، مثل «يا له من عالم رائع» عام 2006 في فينيسيا، و«موت للبيع» عام 2011، الذي نال جائزة السينما الفنية في مهرجان برلين، و«وليلي» عام 2017، الذي شارك في أيام فينيسيا.

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