هالة صدقي: توقعت عدم نجاح مسلسل «بيبو» بسبب المؤلف

كشفت الفنانة هالة صدقي عن عدم اقتناعها في البداية بالدور الذي قدمته في مسلسل «بيبو»، مشيرة إلى أن مؤلف العمل أصر على تقديم الشخصية بالشكل الذي ظهرت به، رغم توقعها عدم نجاحها.



وقالت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إنها لم تكن تتوقع نجاح الدور، مضيفة أن المسؤولية عن اختيارات العمل تقع على صناعه ولم تكن متقبلة دورها.



وأضافت هالة صدقي أن كل امرأة بداخلها جانب من شخصية صفصف، التي قدمتها في مسلسل «جعفر العمدة»، مؤكدة أن هذه الشخصية تحمل جوانب مختلفة يمكن أن تجدها النساء في أنفسهن.

وأوضحت هالة صدقي أن أبناءها لا يتابعون الأعمال الدرامية المصرية والعربية بشكل كبير، مشيرة إلى أنها قدمت مؤخرا مسلسلي «أش أش» و«بيبو»، لكن أبناءها لم يكونوا متابعين لأعمالها الفنية بالقدر الكافي.