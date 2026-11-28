كشفت برديات محترقة يعود تاريخها إلى نحو 3400 عاما، عثر عليها علماء آثار في مكب نفايات بمدينة طيبة القديمة في مصر، عن ممارسة المصريين القدماء طقوساً سحرية لمواجهة قوى الشر ولعن الأعداء.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد فحص نحو 40 قطعة بردية عُثر عليها بالقرب من المعبد الجنائزي للفرعون تحتمس الثالث، قرب مدينة الأقصر الحالية.

وترتبط هذه البرديات بطقس يُعرف باسم "إسقاط أبوفيس"، وهو ثعبان أسطوري كان يجسد الفوضى ويُعتقد أنه يهدد إله الشمس رع خلال رحلته الليلية.

أظهرت البرديات رسومات للثعبان أبوفيس بالحبر الأحمر، بعضها يصوره مطعوناً بثلاث سكاكين، إلى جانب ثقوب وآثار احتراق يُرجح ارتباطها باستخدامها في الطقوس.

وشملت الممارسات ترديد التعاويذ، والبصق على صور الثعبان، والدوس عليها بالقدم اليسرى، ثم طعنها وإحراقها، اعتقاداً بقدرتها على إضعاف قوى الفوضى.

