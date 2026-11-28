قال الشاعر العماني إبراهيم سعيد، إن قصيدة النثر تمتلك قدرة تعبيرية وفنية تتيح إدخال صور غير تقليدية وفريدة إلى النص الشعري، مستشهدًا بالشاعر وديع سعادة، ومؤكدًا أن هذه القدرة كانت نقطة التحول الحاسمة التي مكّنت قصيدة النثر من الوصول إلى أماكن جديدة لم يبلغها الشعر العربي التقليدي عبر تاريخه.

وأضاف إبراهيم سعيد، في تصريحات لبرنامج "العاشرة "، من تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على قناة «إكسترا نيوز»، أن شعراء قصيدة النثر قدّموا موضوعات جديدة لم يتطرق إليها شعراء قصيدة التفعيلة خلال النصف الأول من القرن العشرين، مشيرًا إلى أن نشأة قصيدة النثر لم تكن مسألة أدبية فحسب، بل ارتبطت بالتغيرات التي شهدها منتصف القرن العشرين ورغبة المجتمع العربي العامة في التجديد.

وأوضح أن ما عُرف خطأً بـ«الشعر الحر» هو في حقيقته قصيدة التفعيلة، وأن تلك الفترة شهدت محاولة للخروج من القالب التقليدي للشعر، لافتًا إلى أن الشعراء يمتلكون حدسًا بما سيتقبله العالم، وأن القرن العشرين حمل تغيرات كبيرة للعرب جميعًا وللثقافة العربية والإسلامية وللعالم أجمع.

وأكد الشاعر العماني أن قصيدة النثر تستطيع اليوم أن تتلاقى مع العالم بشكل سهل، إذ تجاوزت المشكلة التي تحدث عنها الجاحظ في الأدب العربي القديم والتي حالت دون ترجمة النصوص الشعرية، وقدّمت حلًّا للتواصل بالشعر في كل مكان في العالم.