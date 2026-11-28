خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة عكست اهتمامها بالتفاصيل ومواكبتها لأحدث صيحات الموضة.

تفاصيل إطلالة هدى الإتربي في أحدث جلسة تصوير

واعتمدت هدى الإتربي في أحدث جلسة تصوير على إطلالة باللون الأسود، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا بتصميم يجمع بين الجرأة والأناقة، وجاء بخامة جلدية لامعة ونقشة بارزة تشبه جلد الثعبان، مع سحاب أمامي طويل باللون الذهبي أضفى لمسة مميزة على التصميم.

وجاء الفستان بقصة محددة للقوام، مع تفاصيل من قماش التول الشفاف عند منطقة الصدر، ما منح الإطلالة طابعًا عصريًا جذابًا، بينما نسقت معه قفازات جلدية سوداء طويلة أضافت لمسة من الفخامة والتميز.

هدى الإتربي

هدى الإتربي تكمل إطلالتها بإكسسوارات لافتة

أما من الناحية الجمالية، فاختارت هدى الإتربي ترك شعرها البني الطويل منسدلًا على كتفيها بتموجات واسعة، وهو ما أضفى على إطلالتها مزيدًا من الأنوثة والجاذبية.

واعتمدت مكياجًا يبرز ملامح وجهها، مع تحديد العينين ورموش كثيفة وأحمر شفاه بدرجات النيود الوردية، كما ظهرت في إحدى الصور مرتدية نظارة شمسية سوداء صغيرة، مع أقراط ذهبية أكملت بها تفاصيل اللوك.

هدى الإتربي

متابعين هدى الأتربي

ولاقت الصور تفاعلًا لافتًا من متابعيها، الذين حرصوا على الإشادة بأناقتها واختيارها المميز للأزياء، خاصة مع اعتمادها اللون الأسود الذي منح إطلالتها طابعًا يجمع بين القوة والأنوثة.

وتواصل هدى الإتربي جذب اهتمام جمهورها بإطلالاتها المختلفة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث تحرص على مشاركة متابعيها أحدث صورها ولحظاتها المميزة، لتظل اختياراتها في عالم الموضة والجمال محل اهتمام متابعيها.