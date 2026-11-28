تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق نشب داخل مكتبة لبيع الأدوات المدرسية بشارع السنترال بمدينة الفيوم، إثر حدوث ماس كهربائي، دون تسجيل أي إصابات بشرية.



بلاغ للأجهزة الأمنية بنشوب الحريق

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مكتبة لبيع الأدوات المدرسية بشارع السنترال بمدينة الفيوم، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية للتحرك إلى موقع الحادث والتعامل مع النيران.



الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على النيران

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وبدأت القوات التعامل مع الحريق لمحاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى المحال التجارية المجاورة، خاصة مع وقوع المكتبة داخل شارع يضم عددا من الأنشطة التجارية ونجحت جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون امتدادها إلى المحال المجاورة، وهو ما ساهم في الحد من تداعيات الواقعة ومنع وقوع خسائر بشرية.



الماس الكهربائي وراء اندلاع الحريق

وبالفحص تبين أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي داخل المكتبة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، للوقوف على ملابسات الحريق والتعامل مع آثاره وفقا للإجراءات المتبعة.