يعد تاكو الستيك من أشهر الوصفات المكسيكية التي تجمع بين شرائح اللحم المشوية والتوابل الغنية والخضراوات الطازجة، ويتميز بمذاقه الشهي وسهولة تحضيره في المنزل، كما يمكن تقديمه بأكثر من طريقة ليصبح وجبة غداء مختلفة أو عشاء مميزًا.

طريقة عمل تاكو الستيك

وتعتمد الوصفة على شرائح الستيك المتبلة جيدًا، مع الفلفل الألوان والبصل وصوص كريمي يمنحها مذاقًا مميزًا، ويمكن تحضيرها باستخدام خبز التورتيلا الجاهز وتقديمها بطريقة تشبه المطاعم المكسيكية، للشيف مصطفي العمدة.

مكونات تاكو الستيك

نصف كيلو لحم ستيك مقطع إلى شرائح رفيعة.

8 أرغفة تورتيلا صغيرة.

ثمرة فلفل ألوان مقطعة شرائح.

بصلة متوسطة مقطعة شرائح.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

عصير نصف ليمونة.

كزبرة خضراء مفرومة.

طريقة تتبيل الستيك

طريقة عمل تاكو الستيك

ضعي شرائح اللحم في وعاء عميق، ثم أضيفي زيت الزيتون والثوم والبابريكا والكمون والكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتداخل التوابل مع اللحم، ثم غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل حتى يتشرب الستيك نكهة التتبيلة.

طريقة عمل تاكو الستيك

سخني مقلاة واسعة على نار مرتفعة، ثم أضيفي القليل من الزيت.

ضعي شرائح الستيك على دفعات حتى تتحمر جيدًا، مع تجنب تكديس اللحم داخل المقلاة.

قلبي الشرائح حتى تصل إلى درجة النضج المناسبة، ثم ارفعيها واتركيها ترتاح عدة دقائق.

في المقلاة نفسها، ضعي البصل والفلفل الألوان وقلبيهما حتى يطرى الخضار قليلًا ويحتفظ بقوامه.

أعيدي شرائح اللحم إلى المقلاة وقلبي المكونات معًا حتى تتجانس النكهات.

سخني أرغفة التورتيلا في مقلاة جافة لثوانٍ على كل جانب.

وزعي خليط الستيك والفلفل داخل أرغفة التورتيلا، ثم أضيفي الصوص والكزبرة الخضراء.

طريقة تحضير صوص تاكو الستيك

لتحضير صوص كريمي يمنح الوصفة مذاقًا شهيًا، اخلطي نصف كوب من الزبادي أو الكريمة الحامضة مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وفص ثوم مهروس وملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة ورشة ملح وفلفل أسود.

قلبي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس، ثم وزعي الصوص فوق شرائح الستيك قبل تقديم التاكو.

طريقة تقديم تاكو الستيك

يمكن تقديم تاكو الستيك بطريقة المطاعم المكسيكية من خلال ترتيب أرغفة التورتيلا في طبق تقديم خشبي، ووضع شرائح اللحم بشكل واضح داخل كل رغيف، ثم تزيينها بشرائح الأفوكادو والطماطم والبصل الأحمر والكزبرة الخضراء.

كما يمكن إضافة شرائح الليمون والفلفل الحار وصوص الجبنة أو الجواكامولي بجانب التاكو، للحصول على طبق غني بالألوان والنكهات.

أسرار نجاح تاكو الستيك