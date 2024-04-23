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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

وصفة مكسيكية شهية.. طريقة عمل سلطة الذرة بالمايونيز

طريقة عمل سلطة الذرة
طريقة عمل سلطة الذرة بالمايونيز

تعتبر طريقة عمل سلطة الذرة بالمايونيز، وهي من وصفات المطبخ المكسيكي، ويمكن تقديمها بجانب الوجبات الأساسية، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة الذرة بالمايونيز، وهي من الوصفات المكسيكية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفات لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل سلطة الذرة بالمايونيز

 

طريقة عمل سلطة الذرة بالمايونيز


مقادير سلطة الذرة بالمايونيز :

1 كوب ذرة حلوة

2 كوب مايونيز

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

 

طريقة عمل سلطة الذرة بالمايونيز :

_ في وعاء، يضاف الذرة الحلوة والمايونيز، ونخلط المزيج جيداً.

_ نزيّن السلطة بالبقدونس، ونضعيا في البراد.

_ نقدم سلطة الذرة باردة.

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