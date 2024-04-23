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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل المفلق الحساوي بالجمبري

طريقة عمل المفلق
طريقة عمل المفلق الحساوي بالجمبري  

تعتبر طريقة عمل المفلق الحساوي بالجمبري من الأكلات التي يشتهر بها المطبخ السعودي، وهي وجبة شعبية محضرة من حبات القمح المقطعة "الجريش"، وغالبًا ما يحضر مع الجمبري أو الدجاج أو قطع اللحم الضأن، وهي من الوصفات التي سوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل المفلق الحساوي بالجمبري، وهي من وصفات المطبخ الخليجي ، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل المفلق الحساوي بالجمبري

 

طريقة عمل المفلق الحساوي بالجمبري

 

مقادير طريقة عمل المفلق الحساوي بالجمبري :

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 حبة بصل متوسط الحجم، مفرومة فرمًا ناعمًا

1 كيلوجرام جمبري

6 حبة طماطم، مقطعة قطع صغيرة

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

2 عود قرفة

3 قرنفل

ملح، حسب الذوق

10 كوب ماء بارد

4 كوب جريش القمح الناعم

 

طريقة عمل المفلق الحساوي بالجمبري :

_ نضع الزيت النباتي في قدر على النار، ثم يضاف البصل المفروم ونقلبه حتى يذبل.

_ يضاف بعد ذلك للجمبري، ونقلبه قليلاً إلى أن يصبح لونه زهري، ثم يضاف الطماطم ونترك المزيج على النار لمدّة 5 - 10 دقائق.

_ تضاف البهارات المشكلة، عود القرفة، وحب القرنفل، والملح، ثم يضاف الماء، ونترك المزيج يطهى على نار متوسطة.

_ نحمص الجريش في مقلاة على نار متوسطة، ونقلبه جيدًا إلى أن يحمر لونه.

_ نغسل الجريش المحمّص بالماء الجاري، ثم نصفيه وعندما يبدأ ماء الروبيان بالغليان، نخفف النار، ويضاف الجريش المغسول.

_ نترك المفلق يطهى على نار خفيفة مع التحريك من حين إلى آخر، حتى ينضج الجريش، لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

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