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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

وجبة متكاملة وشهية.. طريقة عمل البفتيك مع الخضار

طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك مع الخضار

تعتبر طريقة عمل البفتيك مع الخضار من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل وتقديمها على وجبة الغداء، وسوف تنال أعجاب الأطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البفتيك مع الخضار، وهي وصفة متكاملة وشهية، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

 

طريقة عمل البفتيك مع الخضار

 

طريقة عمل البفتيك مع الخضار

 

مقادير طريقة عمل بوفتيك مع الخضار :

½ كيلو لحم بفتيك (شرائح رقيقة)

½ كوب عصير حامض

½ كوب زيت

1 ملعقة لبن وسط

1 ملعقة خل (أبيض أو أحمر)

1 ملعقة ملح وسط

1 ملعقة فلفل وسط

1 ملعقة بابريكا وسط

شطة (حسب الرغبة)

 

للخضار :

1 فليفلة أخضر

1 فليفلة أصفر

1 فليفلة أحمر

1 بصلة كبيرة

2 جزر كبيرة

كوب فطر مقطع

 

طريقة عمل بفتيك مع الخضار :

- نخلط الزيت، الحامض، الخل، الملح، الفلفل، البابريكا، الشطة واللبن ونضع البفتيك في الخليط لمدة لا تقل عن ساعة.
- نقطّع الفليفلة الملون، البصل والجزر شرائح ونسلقها حتى تستوي ونضعها جانباً.
- نضع البفتيك مع الصوص في صينية ونغلفها بورق القصدير، ونضعها في الفرن لمدة ساعة أو حتى تستوي وتصبح طرية
وناضجة.
- نقطّع البصلة شرائح ونقلّبها مع الزيت على نار متوسطة.
- يضاف الخضار المسلوقة إلى البصل، ونقلّب لدقيقة.

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