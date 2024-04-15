عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

وصفة بسيطة.. طريقة تحضير المارينج بالخطوات

المارينج
المارينج

تعد “المارينج” من الحلويات البسيطة والمختلفة التي يفضلها العديد من الأشخاص، والتي يمكن تحضيرها بوصفة بسيطة ومميزة.

txt

قبل العيد.. طريقة تحضير بسكوت اللوز المحمص

txt

من غير لحم.. طريقة تحضير كباب الحلة بتكلفة بسيطة

وإليك طريقة تحضير المارينج بالخطوات 

مكونات المارينج

- بياض 4 بيضات

- 1 كوب سكر حبيبات

- 1/2 ملعقة صغيرة كريمة التارتار أو 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

- الوان الطعام (ألوان متنوعة)

طريقة تحضير المارينج

1. قم بتسخين الفرن إلى 225 درجة فهرنهايت (110 درجة مئوية) وقم بتبطين صينية الخبز بورق الزبدة

2. في وعاء خلط نظيف وجاف، اخفقي بياض البيض بسرعة عالية حتى تتشكل قوام ناعم.


3. ضيفي السكر وكريمة التارتار تدريجيًا مع الاستمرار في خفق بياض البيض حتى تتشكل قمم صلبة ويصبح الخليط لامعًا.

4. قسمي المارينج إلى أوعية منفصلة لكل لون ترغبين في صنعه.

5. أضف بضع قطرات من ملون الطعام إلى كل وعاء وأضفه برفق إلى المارينج حتى يتم توزيع اللون بالتساوي.(( او ممكن وضع بعض القطرات في كيس التزين لعمل  الوان مثل الوان الطيف )) 

6. انقلي المارينج الملون إلى كيس التزيين المزود بطرف على شكل نجمة.

7. قم بوضع المارينج على صينية الخبز المُجهزة على شكل دوامات أو الأشكال الأخرى المرغوبة.

8. اخبزيها في الفرن المسخن مسبقاً لمدة تتراوح بين ساعة ونصف إلى ساعتين، أو حتى تجف قطع المارينج وتصبح ثابتة عند اللمس.

9. اتركي المارينج ليبرد تماماً قبل التقديم

المارينج طريقة تحضير المارينج مكونات المارينج بياض حلويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي وإمام عاشور

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة في استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك أمام الأهلي

بعد ارتفاع أسعارها.. تعرف على أرخص بديل لعلب السجائر

مجدي عبدالغني يكشف عن مفاجأة حسين لبيب له قبل مباراة القمة

موضوعات متعلقة

كاجوال لافت.. منى زكي تستعرض جمالها | شاهد

جمبسوت جريء.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أحمر جريء.. منة عرفة تثير الجدل بفستان جذاب

ماذا يحدث للجسم عند عدم النوم بشكل كافي؟

على البحر.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد

ملابس رياضية.. ريم سامي تثير الجدل رفقة زوجها في إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

بالحجاب وعباءة أنيقة.. رنا رئيس تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

فستان لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهور جديد| شاهد

ترشيحاتنا

نزلت 50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الاثنين

دعاء للرزق الواسع .. ردده وأنت ذاهب لعملك يفتحها عليك فتحا عجيبا

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

رسميا.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن إلغاء القيود المفروضة بسبب الهجوم الإيراني

أول تعليق من اليابان بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل

أيمن يونس: الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة في مواجهة الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة بسيطة.. طريقة تحضير المارينج بالخطوات

جمبسوت لامع.. كارول سماحة تثير الجدل بصور جديدة

أحمر جريء.. هند صبري تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير يوميا؟

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ