وصفة بسيطة.. طريقة تحضير المارينج بالخطوات

تعد “المارينج” من الحلويات البسيطة والمختلفة التي يفضلها العديد من الأشخاص، والتي يمكن تحضيرها بوصفة بسيطة ومميزة.

وإليك طريقة تحضير المارينج بالخطوات

مكونات المارينج

- بياض 4 بيضات

- 1 كوب سكر حبيبات

- 1/2 ملعقة صغيرة كريمة التارتار أو 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

- الوان الطعام (ألوان متنوعة)

طريقة تحضير المارينج

1. قم بتسخين الفرن إلى 225 درجة فهرنهايت (110 درجة مئوية) وقم بتبطين صينية الخبز بورق الزبدة

2. في وعاء خلط نظيف وجاف، اخفقي بياض البيض بسرعة عالية حتى تتشكل قوام ناعم.



3. ضيفي السكر وكريمة التارتار تدريجيًا مع الاستمرار في خفق بياض البيض حتى تتشكل قمم صلبة ويصبح الخليط لامعًا.

4. قسمي المارينج إلى أوعية منفصلة لكل لون ترغبين في صنعه.

5. أضف بضع قطرات من ملون الطعام إلى كل وعاء وأضفه برفق إلى المارينج حتى يتم توزيع اللون بالتساوي.(( او ممكن وضع بعض القطرات في كيس التزين لعمل الوان مثل الوان الطيف ))

6. انقلي المارينج الملون إلى كيس التزيين المزود بطرف على شكل نجمة.

7. قم بوضع المارينج على صينية الخبز المُجهزة على شكل دوامات أو الأشكال الأخرى المرغوبة.

8. اخبزيها في الفرن المسخن مسبقاً لمدة تتراوح بين ساعة ونصف إلى ساعتين، أو حتى تجف قطع المارينج وتصبح ثابتة عند اللمس.

9. اتركي المارينج ليبرد تماماً قبل التقديم