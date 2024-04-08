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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

قبل العيد.. طريقة تحضير بسكوت اللوز المحمص

بسكوت
بسكوت

نشرت الشيف مروة السجيني، منشور جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأوضحت من خلاله طريقة تحضير بسكوت اللوز المحمص.

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مكونات بسكوت اللوز المحمص
 

- 1 كوب زبدة غير مملحة، مذابة

- 1/2 كوب سكر بودرة

- 1 بيضة

- 1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

- 2 أكواب طحين متعدد الاستخدامات

- 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح

- 1 كوب لوز محمص، مفروم ناعمًا

- سكر بودرة إضافي للتزيين

طريقة تحضير بسكوت اللوز المحمص
 

1. سخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية)، ضع ورقة فرن على صينية خبز.

2. في وعاء كبير، اخفق الزبدة المذابة والسكر البودرة حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.

3. أضف البيضة وخلاصة الفانيليا إلى خليط الزبدة واخفق حتى يتم دمجهما تمامًا.

4. في وعاء منفصل، اخلط الطحين، مسحوق الخبز والملح.

5. أضف التدريجي للمكونات الجافة إلى خليط الزبدة، واخفق حتى يتتكون عجينة.

6. أضف اللوز المحمص المفروم إلى العجينة وقم بتوزيعه بالتساوي.

7. خذ جزءًا صغيرًا من العجينة وقم بتشكيلها إلى كرة ، ثم شكلها على شكل هلال، ضع البسكويت على ورقة الخبز المحضرة مع ترك مسافة بينهم.

8. اخبز في الفرن المُسخن مسبقًا لمدة 12-15 دقيقة ، أو حتى يصبح لون الحواف ذهبيًا فاتحًا.

9. اترك البسكويت ليبرد على ورقة الخبز لبضع دقائق ، ثم انقلها إلى رف سلكي لتبرد تمامًا.

10. بمجرد أن يبرد البسكويت تمامًا ، قم برشها بالسكر البودرة.

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