من غير لحم.. طريقة تحضير كباب الحلة بتكلفة بسيطة

يعد كباب الحلة من الأكلات المصرية الشهيرة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير كباب الحلة بالعديد من الوصفات المميزة والشهية.

وإليكم طريقة تحضير كباب الحلة بالخطوات

مقادير كباب الحلة

نصف كيلو لحمة مفروم

1 بصلة مفرومة متوسطة الحجم

3 فصوص ثوم مفروم

نصف كوب بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة بهارات لحم

1 ملعقة صغيرة ملح

أعواد خشبية للشواء (يجب نقعها في الماء قبل الاستخدام)

خطوات تحضير كباب الحلة

خلط المكونات

قم بخلط اللحمة المفرومة مع البصل والثوم والبقدونس في وعاء كبير.

ثم ضيفي البهارات، والملح واخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات.

شكلي اللحمة المفرومة إلى أعواد طويلة وضعها على أسياخ الشواء.

قم بتسخين الشواية وضع أعواد الكباب عليها واشوها حتى تنضج بشكل متساوي