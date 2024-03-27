عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من غير لحم.. طريقة تحضير كباب الحلة بتكلفة بسيطة

كباب الحلة
كباب الحلة

يعد كباب الحلة من الأكلات المصرية الشهيرة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير كباب الحلة بالعديد من الوصفات المميزة والشهية. 

وإليكم طريقة تحضير كباب الحلة بالخطوات

txt

محمد الناظر يكشف عن زيت طبيعي يغني عن منتجات التجميل

txt

سحورك عندنا.. بيض بالجبن مع طعمية محشية

مقادير كباب الحلة 

 نصف كيلو لحمة مفروم 
1 بصلة مفرومة متوسطة الحجم
3 فصوص ثوم مفروم
نصف كوب بقدونس مفروم
1 ملعقة صغيرة بهارات لحم
1 ملعقة صغيرة ملح
أعواد خشبية للشواء (يجب نقعها في الماء قبل الاستخدام)

خطوات تحضير كباب الحلة 

خلط المكونات
قم بخلط اللحمة المفرومة مع البصل والثوم والبقدونس في وعاء كبير.

ثم ضيفي البهارات، والملح واخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات.

شكلي اللحمة المفرومة إلى أعواد طويلة وضعها على أسياخ الشواء.

قم بتسخين الشواية وضع أعواد الكباب عليها واشوها حتى تنضج بشكل متساوي

كباب كباب الحلة مقادير كباب الحلة خطوات تحضير كباب الحلة لحمة مفروم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

عندنا مشكلة|تعليق ناري من حازم إمام على هزيمة المنتخب المصري أمام كرواتيا

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

أمين صندوق الزمالك يصدر بيانا ناريا عن غرامة كهربا

خطوة إيجابية لدعم الاستثمار.. الحكومة تسدد 20% من مستحقات شركات البترول الأجنبية

موضوعات متعلقة

عيون زرقاء.. هنا الزاهد تثير الجدل بملابسها | شاهد

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج الكحة

بوت غريب.. عبير صبري تثير الجدل بملابسها من أحدث ظهور

رفقة ابنتها.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

إطلالة شتوية لافتة.. سمر يسري تثير الجدل بظهورها | شاهد

قفطان لافت.. كارول سماحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. نسمة محجوب تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

لن تصدق.. أسباب انخفاض السكر في رمضان

ترشيحاتنا

أمر مهين.. البيت الأبيض يستنكر سؤالًا عن خرف بايدن

المستشار ناجي شحاتة لـ «صدى البلد»: قضية الماريوت كانت عملية تجسس عالية التقنية.. و30 يونيو ثورة شعب

بأموال فاسدة.. رئيس وزراء منغوليا السابق متهم بشراء شقق فاخرة في مانهاتن

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع ربط القاهرة الجديدة بالطريق الدائري الأوسطي

6 كلمات كانت جُل دعاء النبي .. ادعُ الله بها دائما

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير لحم.. طريقة تحضير كباب الحلة بتكلفة بسيطة

لا كهربا ولا بنزين.. سيارة موفرة من هوندا تعمل بالهيدروجين

في عيد ميلادها الـ42.. صور آثارت ضجة لـ كندة علوش| شاهد

فستان جريء.. جورجينا تخطف الأنظار بصورها| شاهد

فيديو

حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ