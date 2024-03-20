سحورك عندنا.. بيض بالجبن مع طعمية محشية

يعد السحور من الوجبات الهامة خلال شهر رمضان، فوجبه السحور تحافظ على الطاقة خلال الصيام طوال النهار.

وإليكم طريقة تحضير البيض بالجبن مع الطعمية المحشية

مقادير البيض بالجبن

4 بيض

2 ملعقة كبيرة سمن

2 ملعقة كبيرة لبن

½ كوب جبن موزاريلا مبشور

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين

ملح فلفل أسود

طريقة تحضير البيض بالجبن

1- ضعي البيض واللبن والملح والفلفل الأسود في وعاء وتضرب المكونات جيدًا.

2- على نار متوسطة ضعي السمن ثم ضيفي خليط البيض ويفرد في المقلاة.

3- اتركي البيض لمدة دقيقتين، ثم يقلب على الجهة الأخرى ويترك نفس المدة.

4- ضيفي الجبن على البيض ويترك حتى ينضج على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

5- ارفعي البيض من على النار، ويوضع في طبق التقديم ، و نقوم بتزين الوجه بالبقدونس.

مقادير الطعمية المحشية

العجينة:

نصف كيلو فول مدشوش

1 بصل مفروم

10 فصوص ثوم مفروم

نصف كوب بقدونس مفروم

نصف كوب كزبرة مفرومة

ربع كوب كرات مفروم

ربع كوب بصل أخضر مفروم

2 معلقة كبيرة ملح

2 معلقة كبيرة كزبرة مجففة

1 معلقة كبيرة كمون

1 معلقة كبيرة بيكينج باودر

زيت للقلي

للحشو:

1 حبة بصل مفروم

1 حبة طماطم مكعبات

2 معلقة كبيرة شطة

ملح

فلفل أسود

كمون

بابريكا

زيت

للتغليف:

سمسم

طريقة تحضير الطعمية المحشية

اغسلي الفول جيداً، ثم ينقع في الماء لمدة ليلة كاملة.

صفي الفول، وضعيه في الكبة، وضيفي إليه البصل والثوم والبقدونس والكزبرة الخضراء والبصل الاخضر والكرات، ويفرم جيداً حتى ينعم.

تبلي الخليط بالملح والكزبرة المجففة والكمون والبيكينج باودر، ويخلط جيداً حتى يتجانس.

ضعي الزيت في مقلاة على النار ويضاف إليه البصل.

قلبي البصل حتى يذبل، ثم يضاف إليه الطماطم، وتقلب حتى تتسبك، ثم ضعي البهارات الملح والكمون والفلفل الاسود والشطة والبابريكا، ويقلب جيداً.

خذي مقدار من عجينة الطعمية ويشكل على هيئة كرة، ثم يتم عمل تجويف بداخلها.

احشى الطعمية بمقدار من خليط الحشوة، ويغلق عليها جيداً.

ضعي الطعمية في خليط السمسم والشطة ليغطيها، ثم ضعي زيت غزير في مقلاة على النار حتى يسخن.

ضيفي الطعمية في الزيت، وتقلب على الجانبين حتى تحمر وتنضج.

