سحورك عندنا.. فول بالطحينة مع بيض بالخضار

يعد السحور وجبة أساسية للعديد من الأشخاص حتى يستطيعون الصيام لساعات طويلة.

وإليكم طريقة تحضير الفول بالطحينة مع البيض بالخضار .

مقادير الفول بالطحينة

كوب فول

ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصل مفروم

5 ملاعق كبيرة طحينة

3 ملاعق كبيرة زبادي

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

ثوم مهروش

رشة كمون

ملح

طريقة تحضير الفول بالطحينة

في وعاء ضعي الطحينة والزبادي وعصير الليمون والثوم المهروس والكمون والملح، ونقلب كل المكونات حتى تختلط وتتجانس.

في مقلاة ضعي الزيت ونتركها على النار حتى تسخن، ثم ضيفي البصل ونقلبه في الزيت حتى يُشوح.

ضعي الفول المدمس للمقلاة ونقلب جيدا، ثم ضعي خليط الطحينة .

نضع الفول بالطحينة في طبق التقديم ونزين الوجه بالبقدونس المفروم والطماطم والقليل من الطحينة

مقادير البيض بالخضار

بيض

فلفل ألوان قطع

بصل قطع

جزر قطع

سمن

طريقة تحضير البيض بالخضار

سخني طاسة على النار وضعي بها ملعقة سمن ، ثم ضعي البيض في طبق واخلطيه جيدا مع الخضار المقطع .

ضعي خليط البيض مع الخضار في الطاسة حتى ينضجوا.