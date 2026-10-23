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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا .. قتيلان وإصابة 5 آخرين في انفجار منجم فحم بولاية زونجولداك

تركيا
تركيا
محمود نوفل

أعلنت السلطات التركية سقوط قتيلين وإصابة 5 آخرين وآخر مفقود في الانفجار الذي وقع داخل منجم فحم بمنطقة كيليملي بولاية زونجولداك شمال تركيا.

وقالت السلطات التركية: كان هناك 8 عمال داخل المنجم وقت وقوع الانفجار. 

وأضافت : تم إخراج 7 منهم. من بينهم 2 قتلى والباقون مصابون. وجاري البحث عن العامل الثامن داخل المنجم.

وفي سياق آخر ، شهدت ولاية زونجولداك شمالي تركيا، انهيار مبنى سكني في حي مشروطيت، ما أسفر عن وفاة امرأة تبلغ 74 عامًا، وإصابة شقيقها البالغ 68 عامًا، الذي تمكنت فرق الإنقاذ من إخراجه من تحت الأنقاض.


وهرعت فرق الطوارئ والإطفاء إلى الموقع، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيق لتحديد أسباب الانهيار، خاصة أن مبنى مهجورًا مجاورًا تعرض لانهيار جزئي قبل أيام بفعل الأمطار الغزيرة.

تركيا منجم فحم إنفجار تركيا منجم فحم بمنطقة كيليملي ولاية زونجولداك

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