بسبب علاقة غير لائقة.. استقالة رئيس الأركان النيوزيلندي

استقال رئيس أركان قوات الدفاع النيوزيلندية توني ديفيز، اليوم الجمعة بسبب "علاقة غير لائقة" لم يفصح عنها أثناء توليه منصب القيادة.

وأعلنت قوات الدفاع النيوزيلندية في بيان لها، وفقاً لوكالة رويترز، أن توني ديفيز أبلغ وزير الدفاع بول جولدسميث باستقالته.

وقال ديفيز في بيانه: "الاستقالة لأسباب شخصية، وهي ناتجة عن أخطاء في التقدير ارتكبتها في الماضي، وأنا أتحمل مسؤوليتها. كانت أخطاء التقدير هذه منافية لقيم القوات المسلحة".

وأضاف: "تدور هذه الأمور حول علاقة غير لائقة كانت تربطني عندما كنت في منصب قيادة الوحدة، وأنا نادم على عدم الكشف عن ذلك عندما أتيحت لي الفرصة للقيام بذلك".

نائب الرئيس يتولى المنصب مؤقتا



وجاء في بيان قوات الدفاع أن نائب رئيس الأركان مات ويليامز سيتولى منصب القائم بأعمال رئيس الأركان.

من جانبه، قال وزير الدفاع جولدسميث إنه يوافق على أن موقف ديفيز "لم يعد قابلاً للاستمرار".

وأوضح: "إن أسباب قراره تتعلق بمسائل تتعلق بالنزاهة لم يفصح عنها سابقاً.. سأوصي الحاكم العام بقبول استقالة ديفيز".

يُذكر أن ديفيز انضم إلى الجيش النيوزيلندي في عام 1984 وتم تعيينه في أعلى منصب عسكري في عام 2024.