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تحديث iPadOS 27.2 يضيف ميزة جديدة لـ آيباد.. كيف تستخدمها؟
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث iPadOS 27.2 يضيف ميزة جديدة لـ آيباد.. كيف تستخدمها؟

iPadOS 27
iPadOS 27
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل لإطلاق تحديث iPadOS 27.2 الأسبوع المقبل، حاملا مجموعة من المزايا الجديدة لأجهزة آيباد، من بينها إضافة ميزة تتيح استدعاء المساعد الذكي سيري مباشرة عند تحديد النصوص على الشاشة، في خطوة تنقل إحدى أدوات الإنتاجية المتاحة على أجهزة ماك إلى الأجهزة اللوحية.

وتعد هذه الميزة من الإضافات التي تستهدف تسهيل التفاعل مع سيري وتقليل الخطوات اللازمة لاستخدامه، إذ تظهر أيقونة صغيرة للمساعد بجوار النص المحدد، ويمكن توسيعها لإظهار مربع يتيح للمستخدم طرح الأسئلة على سيري بشأن النص، دون الحاجة إلى فتح تطبيق منفصل أو الانتقال إلى واجهة أخرى.

كيف تعمل ميزة سيري الجديدة على آيباد؟

كانت آبل قد أضافت هذه الميزة إلى نظام macOS 27 Golden Gate، إذ تظهر أيقونة سيري الصغيرة في الجزء العلوي الأيسر من النص المحدد في العديد من الحالات. 

وعند تمرير مؤشر الفأرة فوق الأيقونة، يظهر مربع اسأل سيري Ask Siri، بما يسمح بالتفاعل مع المساعد مباشرة.

ومع تحديث iPadOS 27.2، أصبحت التجربة نفسها متاحة على أجهزة آيباد عند توصيل لوحة تتبع Trackpad، لتمنح المستخدمين طريقة أكثر سلاسة للوصول إلى المساعد الذكي أثناء العمل على المستندات أو تصفح النصوص.

وتظل الأيقونة صغيرة في البداية حتى لا تعيق عرض المحتوى، لكنها تتوسع عند تمرير المؤشر فوقها، لتتيح الوصول السريع إلى سيري دون مقاطعة سير العمل.

أما المستخدمون الذين لا يستخدمون لوحة تتبع، فسيظلون قادرين على الوصول إلى سيري من خلال قائمة تحرير النصوص التي تظهر عند تحديد أي نص، إذ يمكنهم الضغط على خيار المساعد لبدء التفاعل معه.

ميزة اسأل سيري

طرق متعددة لاستخدام سيري على آيباد

تأتي الإضافة الجديدة ضمن توجه آبل لتوفير طرق مختلفة للوصول إلى سيري، الذي يمثل أحد أبرز التغييرات في أنظمة iOS 27 وiPadOS 27.

ويمكن للمستخدمين استدعاء المساعد عبر الأوامر الصوتية Siri أو يا سيري، أو السحب لأسفل من أعلى الشاشة، أو استخدام خيار سيري في قائمة تحرير النصوص، إلى جانب تطبيق سيري الجديد. 

كما يمكن تشغيل Spotlight باستخدام اختصار Command + Space وطرح الأسئلة على المساعد من خلاله.

وتشير هذه الإضافة إلى استمرار آبل في نقل مزايا الإنتاجية من أجهزة ماك إلى آيباد، خصوصا الأدوات التي تساعد على إنجاز المهام اليومية بسرعة أكبر، مع الاستفادة من لوحة التتبع لتوفير تجربة استخدام أقرب إلى الحواسيب المحمولة.

آبل iPadOS 272 ميزات آيباد سيري سيري على آيباد

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