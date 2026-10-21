تعرف على قائمة منتجات آبل المنتظرة الأسبوع المقبل

تستعد شركة آبل، للكشف عن مجموعة جديدة من أجهزتها خلال حدث خاص تنظمه في 28 أكتوبر الجاري تحت شعار Pro and tell، وذلك بعد إعلانها مؤخرا عن منتجات جديدة تشمل HomeView وApple TV وHomePod mini.

وتشير التسريبات إلى أن الحدث سيشهد تحديثات مهمة لسلسلة حواسيب MacBook Pro وأجهزة iPad mini وiMac، مع تغييرات تجمع بين تطوير التصميم وتعزيز الأداء.

وتتصدر قائمة المنتجات المرتقبة نسخة جديدة من MacBook Pro بتصميم مختلف وشاشة OLED تدعم اللمس، إلى جانب تحديثات في المعالجات والكاميرات، فضلا عن إصدار جديد من iMac يعتمد على معالج M6.

MacBook Pro.. إعادة تصميم مرتقبة وشاشة OLED تدعم اللمس

من المتوقع أن تستحوذ النسخة الجديدة من MacBook Pro على النصيب الأكبر من الاهتمام خلال الحدث، في ظل تقارير تتحدث عن تغييرات جوهرية في تصميم الحاسوب المحمول، تشمل تقليل الوزن والسمك، والانتقال إلى شاشة OLED مع دعم اللمس، في خطوة قد تمثل تحولا مهما في تجربة استخدام أجهزة ماك.

وبحسب التسريبات، سيعمل الجهاز بمعالجي M5 Pro وM5 Max، كما قد تتخلى آبل عن النتوء التقليدي أعلى الشاشة، لصالح فتحة صغيرة للكاميرا الأمامية مع دمج ميزة الجزيرة الديناميكية.

MacBook Pro

ولا يتوقع أن يحل هذا الطراز محل إصدارات MacBook Pro الحالية، بل قد تطرحه آبل ضمن فئة أعلى تستهدف المستخدمين المحترفين.

ورغم تداول تكهنات سابقة بشأن إطلاقه باسم MacBook Ultra، فإن اسم الحدث قد يرجح استمرار الشركة في استخدام علامة MacBook Pro.

iPad mini.. شاشة OLED ومعالج A20 Pro

يحظى iPad mini بدوره بتحديثات مرتقبة، أبرزها الانتقال إلى شاشة OLED، وهي تقنية لا تزال مقتصرة في أجهزة آيباد على سلسلة iPad Pro، ومن شأن هذه الخطوة تحسين جودة الصورة والتباين، مع تقديم تجربة عرض أكثر تطورا.

وتشير التقارير إلى احتمال تزويد الجهاز بمعالج A20 Pro، الذي يتوقع استخدامه في بعض أجهزة آيفون المقبلة، إلى جانب إعادة تموضع الكاميرا الأمامية لتوفير تجربة أفضل عند استخدام الجهاز أفقيا، خصوصا في مكالمات الفيديو.

كما تشمل التحسينات المتوقعة تعزيز مقاومة الماء وتطوير نظام مكبرات الصوت، من دون توافر تفاصيل مؤكدة حتى الآن بشأن المواصفات النهائية أو موعد بدء المبيعات.

iPad mini

iMac بمعالج M6 وتشكيلة ألوان محدثة

تستعد آبل، وفقا للتسريبات، لتحديث جهاز iMac المكتبي من خلال الانتقال من معالج M4 إلى الجيل الجديد M6، مع طرح خيارات ألوان محدثة.

ومن المتوقع أن يضم المعالج وحدة معالجة مركزية من 12 نواة، ووحدة معالجة رسومية من 12 نواة، إلى جانب محرك عصبي مزدوج يتكون من وحدتين، تضم كل منهما 16 نواة.

ولا تشير التوقعات إلى تغييرات كبيرة في التصميم الخارجي للجهاز، ما يرجح أن ينصب التركيز على تحسين الأداء وتحديث الألوان، بدلا من تقديم إعادة تصميم شاملة.

جهاز iMac

MacBook Pro بقياس 14 بوصة.. ترقية الأداء بمعالج M6

إلى جانب الطراز الجديد المزود بشاشة OLED، يتوقع أن تكشف آبل عن إصدار محدث من MacBook Pro بقياس 14 بوصة، يعمل بمعالج M6، ويستهدف المستخدمين الباحثين عن أداء أقوى ضمن الفئة الأساسية من الحواسيب الاحترافية للشركة.

ومن المرجح أن يحتفظ هذا الإصدار بالتصميم الحالي وتقنية الشاشة المستخدمة في الجيل السابق، مع تركيز التحديث على زيادة الأداء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. وقد تنعكس كفاءة المعالج الجديد إيجابا على عمر البطارية، رغم عدم توافر أرقام مؤكدة بشأن ذلك حتى الآن.

MacBook Pro

حدث آبل المقبل.. ترقية شاملة لمنتجات ماك وآيباد

تعكس التسريبات المتداولة توجها محتملا لدى آبل لتوسيع خيارات أجهزتها، من خلال الجمع بين طرازات جديدة بتصميمات أكثر تطورًا وتحديثات تركز على المعالجات والأداء.

ومع ذلك، تظل المواصفات المذكورة غير مؤكدة رسميا، في انتظار إعلان الشركة تفاصيل منتجاتها خلال حدث 28 أكتوبر، بما يشمل الأسعار ومواعيد التوافر في الأسواق.