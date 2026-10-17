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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر آيفون ديو في مصر.. أرقام صادمة لهاتف آبل القابل للطي

iPhone Duo
iPhone Duo
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل فتح باب الطلبات المسبقة على هاتفها الأول القابل للطي آيفون ديو (iPhone Duo)، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق Apple Store، على أن يبدأ تسليم الطلبات الأولى للمستخدمين في 23 أكتوبر الجاري، بعد نحو أسبوع من بدء الحجز.

سعر iPhone Duo


يتوفر هاتف آيفون ديو بلونين هما الأبيض والأسود، وتبدأ أسعاره عالميا من 1999 دولارا للنسخة ذات سعة التخزين 256 جيجابايت، وتختلف الأسعار وفقا لسعة التخزين، على النحو التالي:

- بسعة 256 جيجابايت: 1999 دولارا.
- بسعة 512 جيجابايت: 2199 دولارا.
- بسعة 1 تيرابايت: 2599 دولارا.
- بسعة 2 تيرابايت: 3199 دولارا.


سعر آيفون ديو في مصر
 

يبدأ سعر هاتف آبل القابل للطي آيفون ديو في السوق المصرية من 172799 جنيها، ويختلف السعر بحسب سعة التخزين، وفقا للقائمة التالية:

- بسعة 256 جيجابايت: 172799 جنيها.
- بسعة 512 جيجابايت: 199999 جنيها.
- بسعة 1 تيرابايت: 239999 جنيها.
- بسعة 2 تيرابايت: 289999 جنيها.


وبذلك يصل سعر النسخة الأعلى سعة، البالغة 2 تيرابايت، إلى نحو 290 ألف جنيه مصري، بفارق يتجاوز 117 ألف جنيه مقارنة بالنسخة الأساسية.

سعر آيفون ديو في مصر

شاشة قابلة للطي ومعالج A20 Pro
 

يأتي هاتف آيفون ديو بشاشة خارجية مقاس 5.4 بوصة، يمكن فتحها لتتحول إلى شاشة داخلية واسعة بقياس 7.6 بوصة، بما يوفر مساحة أكبر لتعدد المهام وتشغيل التطبيقات.

ويعمل الهاتف بمعالج A20 Pro، كما يضم نظام كاميرات خلفيا مزدوجا يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وأخرى واسعة للغاية بالدقة نفسها، وفي الواجهة الأمامية، يأتي الهاتف بكاميرا تدعم ميزة Center Stage، إلى جانب كاميرا FaceTime موجودة أسفل الشاشة الداخلية.

تجربة iOS مصممة للشاشة القابلة للطي


بحسب آبل، يوفر الهاتف تجربة استخدام جديدة تستفيد من مساحة الشاشة الكبيرة، مع دعم تعدد المهام عبر ميزة Split View، والتنقل السلس بين التطبيقات، إلى جانب أساليب تفاعل جديدة ضمن نظام iOS.

ويتكيف النظام مع طريقة استخدام الهاتف وحركة طيه، إذ يعيد ضبط اتجاه العرض عند تدوير الجهاز، وينتقل إلى الشاشة المناسبة عند تغيير وضعه. 

كما يدعم الهاتف وضع StandBy على الشاشة الخارجية أو الداخلية، حتى عندما لا يكون موصولا بالشاحن، ما يتيح استخدامه إطارا لعرض الصور أو مركزا للأدوات المصغرة أو ساعة مكتبية.

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