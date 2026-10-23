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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

هالة فاخر
هالة فاخر
محمد بدران

خطفت الفنانة هالة فاخر الأنظار في أحدث ظهور لها، بعدما ظهرت بإطلالة جديدة ومختلفة، لاقت اهتمامًا من جمهورها وأثارت تفاعل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور هالة فاخر بإطلالتها الجديدة، وسط تفاعل من المتابعين الذين اهتموا بالتغيير الذي طرأ على مظهرها، لتتصدر صورها اهتمام الجمهور.

وتعد هالة فاخر واحدة من أبرز نجمات الفن في مصر، إذ تمتلك مشوارًا فنيًا طويلًا قدمت خلاله العديد من الأدوار المتنوعة في السينما والتليفزيون والمسرح، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة لدى الجمهور بفضل موهبتها وأدائها المختلف.

وشاركت الفنانة في العديد من الأعمال الفنية التي تنوعت بين الكوميديا والدراما، وقدمت شخصيات متعددة تركت بصمة لدى المشاهدين، لتظل واحدة من الفنانات اللاتي ارتبط بهن الجمهور على مدار سنوات طويلة.

هالة فاخر لوك جديد احدث ظهور اطلالة جذابة

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