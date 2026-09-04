بعد وعكة هالة فاخر.. كيف تسبب نزلة البرد ضيق التنفس ومتى تصبح خطيرة؟

أثارت الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة هالة فاخر قلق جمهورها، بعدما اضطرت إلى دخول المستشفى لمدة يوم بسبب شعورها بضيق في التنفس، لكنها أوضحت أن الأمر كان نتيجة إصابتها بنزلة برد، ونفت ما تردد بشأن دخولها العناية المركزة أو تعرضها لأزمة قلبية.

ورغم أن نزلة البرد عادة ما تكون بسيطة، فإنها قد تؤدي لدى بعض الأشخاص إلى أعراض تنفسية أكثر وضوحًا، خاصة عندما يصاحبها التهاب في الشعب الهوائية أو زيادة في الإفرازات والمخاط.

كما يمكن للعدوى الفيروسية أن تثير نوبات الربو لدى الأشخاص المصابين به، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الكحة والأزيز وضيق أو انقباض الصدر، وفقًا لما توضحه Mayo Clinic.

متى يحتاج ضيق التنفس إلى الطبيب؟

ضيق التنفس ليس عرضًا يجب تجاهله إذا كان شديدًا أو ظهر بصورة مفاجئة، خاصة إذا صاحبه ألم أو ضغط في الصدر، دوخة، زرقة في الشفاه أو صعوبة شديدة في الكلام والتنفس.

وتختلف أسباب ضيق التنفس من شخص لآخر، فقد يكون مرتبطًا بعدوى فيروسية أو مشكلة في الشعب الهوائية، بينما يمكن أن يكون أحيانًا علامة على مشكلة بالقلب أو الرئتين، لذلك يحتاج الأمر إلى تقييم طبي عند شدة الأعراض أو استمرارها.

وفي حالة هالة فاخر، أكدت الفنانة أن حالتها مستقرة وأنها عادت إلى منزلها بعد قضاء يوم واحد في المستشفى، مطالبة جمهورها بعدم القلق بشأن الأخبار المتداولة عن حالتها الصحية.